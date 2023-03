No alla condanna a morte: la mobilitazione internazionale di Sant'Egidio

Non c’è giustizia senza Vita. È un grande messaggio per il nostro mondo in un tempo difficile, segnato dalla guerra e da nuove divisioni nel mondo, quello che ci vede qui riuniti, rappresentanti di tanti paesi soprattutto del Sud del mondo: Non c’è giustizia senza vita. Questo obiettivo diventa ancora più forte perché contiene la capacità degli stati di ridurre la violenza nelle comunità e nelle società. Per questo questa Conferenza internazionale dei ministri della giustizia è ancora più importante in questo tempo.

In Italia. Dove nel 1786 il Granducato di Toscana abolì per la prima volta in Occidente la pena capitale, insieme alla tortura. A Roma, dove la Repubblica Romana, anche se per poco, abolì la pena di morte nel 1849. Nel Parlamento della Repubblica Italiana, che ha reso irreversibile il rifiuto del ricorso alla pena di morte nella sua Costituzione. Uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea, che ha nella sua Carta fondativa il rifiuto dell’uso della pena capitale. Qui a Roma, a distanza di decenni dalla nascita delle Nazioni Unite, è stato approvato lo Statuto della Corte Penale Internazionale per i crimini contro l’umanità. E non contempla la pena capitale nemmeno per il crimine di genocidio. C’è un’idea semplice al suo interno: anche il crimine più grande non può essere punito come la morte. Il fondamento della legge, di ogni legge è sempre la difesa della vita. Le leggi esistono per questo. O negano sé stesse. Gli Stati non possono aumentare, con un’altra morte, le violazioni della vita che vogliono esemplarmente punire.

Ringrazio tutti gli eccellentissimi ministri, le autorità, i rappresentanti diplomatici e religiosi che sono qui e voglio, da questo Parlamento dire che siamo onorati di avervi qui, tutti e ciascuno. Qui non ci sono grandi paesi e paesi piccoli. Non ci sono paesi virtuosi e paesi meno virtuosi. Siamo uguali, stessa dignità, nella responsabilità di un sogno e di un programma da raggiungere, No Justice Without Life. Alcuni di noi hanno abolito, dopo lungo travaglio, la pena capitale. Altri non l’hanno ancora fatto. Ma siamo tutti uguali. Siamo semplicemente all’interno di un tempo diverso della storia e vogliamo mettere le nostre esperienze al servizio degli altri. Perché la storia va verso l’abolizione della pena capitale.

Dopo 4000 anni, dal Codice di Hammurabi, siamo a una curva, a un tornante della storia. Nessuna generazione lo ha sperimentato prima.

Nel 1976 erano solo 16 gli Stati del mondo, su 200, che avevano abolito la pena di morte. Nel 2022 sono stati 17 i Paesi del mondo che l’hanno usata. Un ribaltamento della storia in meno di 50 anni. Oggi sono 144 che non la usano più, abolita per legge o di fatto. E nel 2021 le esecuzioni praticate conosciute, sono state solo in 16 paesi del mondo. Negli ultimi 5 anni le esecuzioni registrate sono diminuite tre volte, da più di 1500 a meno di 500 o poco più di 500, 576 quelle conosciute nel 2021. Con un aumento, 637 esecuzioni registrate, fino al 30 settembre del 2022. Un segnale di aumento che indica come in un tempo di guerra la cultura sommaria della morte si rafforza sempre almeno un po’.

L’incontro di questi giorni vuole essere un aiuto a entrare, ciascuno nel proprio modo, secondo la propria storia e condizione, dentro la stessa storia. Ripeto non c’è paese grande o piccolo. All’ONU ogni voto ha lo stesso valore. Ognuno qui è decisivo per rafforzare ogni volta la Risoluzione per una Moratoria universale. Chi ha abolito la pena capitale si è trovato prima nelle stesse difficoltà di chi sta considerando come riformare il proprio sistema penale e giudiziario. Possiamo condividere difficoltà e soluzioni. Con franchezza. Vale per tutti.

Non c’è una tradizione culturale per la quale è naturale l’uso della pena di morte. L’Europa ha rinunciato alla pena capitale dopo essere stato il teatro delle più grandi atrocità della storia umana, la Guerra dei Cent’anni, la Guerra dei Trent’Anni, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio armeno e la strage dei cristiani d’Oriente, la Guerra greco-turca e la Grande Catastrofe, la Shoah. Il Giappone, che ancora la conserva, anche se la utilizza poco, per tre secoli aveva abolito la pena capitale quando tutti i paesi europei la utilizzavano ancora. Ed erano secoli in cui l’influenza cinese in Giappone, attraversa la dinastia regnante, era molto forte. Anche se oggi la Cina, è un grande paese che ancora conserva la pena capitale: accadeva al tempo del nostro Medioevo. Non c’è una cultura per cui la pena di morte è più “naturale”. Non c’è una tradizione religiosa che, pur contenendo nei Libri antichi la pena capitale, non contenga in maniera diffusa, più ampia, la difesa della vita in tutte le sue forme. C’è una evoluzione nei Libri Sacri che compongono la Bibbia, dalla vendetta e dalla punizione sproporzionata, “settanta volte sette” a quella proporzionata ed egualitaria, per l’offesa al povero e insignificante e al ricco e potente nello stesso modo, “occhio per occhio dente per dente”, a segno sulla fronte di Caino per proteggerne la vita anche dopo l’assassinio di suo fratello, al Libro di Giobbe in cui la vita è un soffio nelle mani di Dio e non dell’uomo, al perdono e alla riconciliazione indicati da Gesù, condannato a morte innocente, solidale con tutti i crocifissi.