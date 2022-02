Non sarà mai una legge sul fine vita a darci la libertà

di Francesco D'Agostino

Il dibattito sull’opportunità di approvare una nuova legge in materia di “fine vita” (cioè a favore del suicidio assistito e dell’eutanasia e contro l’accanimento terapeutico) si è fatto sempre più intenso e sempre più intricato, anche a causa delle richieste di referendum sugli articoli del codice penale che sanzionano queste pratiche. La prima considerazione da fare è l’estrema difficoltà a far percepire alla gente la differenza specifica tra le tre fattispecie cui abbiamo fatto riferimento. Non c’è dubbio che una legislazione che avalli l’eutanasia e il suicidio assistito e che dilati la possibilità legale di sospendere trattamenti terapeutici terminali, qualificandoli come forme di accanimento, introduce nella mentalità comune l’idea che alcune vite siano da “scartare” sia per la loro estrema fragilità, sia per i costi esorbitanti che comporta il doverne prendere cura da parte del Servizio sanitario nazionale e delle famiglie. Le forti parole del Papa al riguardo non vanno, almeno in prima battuta, collocate nel contesto di una pur nobilissima tradizione spirituale cristiana (alla quale, ovviamente, appartengono), ma in quello di una decisa e coraggiosa difesa del valore intrinseco della vita, valido per tutte le culture e per tutte le tradizioni religiose, che però sembra si stia smarrendo con incredibile velocità in questi ultimi tempi. Questo “valore intrinseco“ non può trovare mediazioni che riescano a coniugarlo legalmente con il suicidio, con l’eutanasia, con la sospensione di un preteso accanimento.

I promotori di una nuova legge sul fine vita e di un referendum che incida sul codice penale attualmente vigente sottolineano il carattere etico delle loro iniziative, che esalterebbero l’autonomia delle persone, rinforzerebbero il carattere liberale del diritto e aprirebbero la strada a una vita sociale governata non dal primato dei codici, ma da quello delle coscienze. La tradizionale giustificazione dell’eutanasia (liberare il malato terminale che lo richieda dalle sofferenze di una malattia mortale e non curabile) viene così sostituita da una giustificazione molto diversa: riconoscere a ogni persona la piena disponibilità su se stessa e rispettarne fino in fondo la volontà.

Queste argomentazioni sono destinate a trovare un’accoglienza sempre più ampia in un contesto libertario come quello attuale. Qual è il loro punto debole? Dare alla libertà una valenza nobile ma astratta, perché non relazionale, in quanto mobile nei suoi principi e poverissima nella sua prassi. La libertà è certamente seguire la voce della propria coscienza interiore, ma solo dopo aver sottoposto questa voce al vaglio della relazionalità: per fare il bene devo liberamente volerlo, ma prima ancora devo volere che ciò che io faccio (qualunque cosa io faccia!) si coniughi con l’intreccio relazionale dei vincoli familiari, politici, amicali, lavorativi, sociali. Morire non è semplicemente uscire dal mondo, ma uscirne abbandonando gli altri: un abbandono che nelle diverse circostanze può acquisire caratteri egoistici e lasciare in chi ci ama e può avere bisogno di noi ferite che ci può essere difficile perfino immaginare. Non è una legge sul fine vita che può darci la libertà, ma la solidarietà interpersonale, affettiva, comunitaria. Su questo punto il dibattito nell’opinione pubblica è ancora agli inizi e l’impegno critico dei cristiani deve essere incessante.