Ituri, nord est del Congo: si rischia il genocidio

Le notizie che giungono, dai cattolici locali impegnati per la ricerca della pace, sono allarmanti. Bunia è un toponimo che ai più non dice molto. Capoluogo della provincia dell’Ituri, nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo, una regione vasta come Piemonte, Lombardia e Veneto messi insieme, la città, vicina al Lago Alberto, ha circa un milione di abitanti. Importante crocevia, è ricca di attività commerciali interne e internazionali, vicino alle frontiere di Uganda, Sud-Sudan e Centrafrica. La popolazione cresce velocemente in questi mesi per l’arrivo degli sfollati.

Spiegano la situazione Christian Dino Batsi, 28 anni, religioso paolino congolese, studente di teologia e di comunicazione in Brasile, sempre in contatto con familiari e amici della sua città di nascita, e don Eric Masini, 39 anni, cancelliere della diocesi di Bunia e segretario del vescovo, rientrato da qualche anno in patria dopo aver conseguito la laurea in lettere latine all’Università Salesiana di Roma. «L'attuale crisi nell'Ituri – ricorda don Eric – risale alla seconda metà del 2017, quando si iniziò a parlare di una milizia armata CODECO, gruppo armato mistico-religioso, formatosi nell'ambiente di etnia Lendu, nato per proteggersi da abusi e maltrattamenti delle forze armate regolari FARDC. Già allora il vescovo di Bunia, mons. Dieudonné Uringi Uuci, aveva denunciato "i burattinai locali" che per denaro permettevano il crescere di un conflitto interetnico. Da quel momento, i messaggi di pace da parte della Chiesa si sono moltiplicati. Purtroppo la milizia armata ha continuato a reclutare giovani. Inizialmente sembrava attaccasse solo l’esercito, ma in seguito hanno preso di mira anche i civili: uccisioni, saccheggi, incendi di villaggi».

«Si contano più di duemila morti solo a Bunia nel 2020, milioni di sfollati e migliaia di persone rapite, case date a fuoco; scuole, ospedali, edifici amministrativi saccheggiati, allevamenti, campi e raccolti distrutti, sono le immagini drammatiche che mi giungono da Nord Kivu e Ituri, aggiunge Christian Dino. Le cause sono di vario tipo: nel Nord-Kivu, prevalentemente per la proprietà fondiaria, visto l'improvviso e massiccio arrivo di popolazioni ugandesi, e anche per una sorta di "islamizzazione" a fini politici. In Ituri, la situazione sembra ancora più complessa. L’esercito regolare non si impone, nonostante gli sforzi per contenere massacri e saccheggi».

La situazione di violenza e insicurezza si è aggravata dall'inizio di aprile. A 70 km a nord di Bunia, le località di Lilo, Gumburi e Bbasa sono state assediate dai miliziani CODECO che inseguono e uccidono gli abitanti fin nella boscaglia. «Nessuna autorità sta intervenendo per fermare questa situazione, afferma Christian Dino. Martedì 20 aprile, i miliziani hanno attaccato la città di Nyara a 6 km da Bunia. Il bilancio provvisorio parla di 18 morti. La giornata di “Ville Morte”, cioè di blocco di tutte le attività, decretata dal Coordinamento della società civile dell'Ituri, è stata contestata dalle autorità. Si possono elencare molti altri villaggi e territori dove la violenza continua. I politici locali si occupano solo di mantenere i loro posti, mentre il popolo soffre e piange per l’angoscia. In preda a un massacro fisico, economico, psicologico, morale e spirituale, si sente abbandonato da parte delle pubbliche autorità! La richiesta è ovunque la stessa: “Amani! Cioè: pace, pace!" che vuol dire poter lavorare i campi, svolgere le occupazioni quotidiane e vivere nella propria casa».

La Chiesa cattolica subisce fortemente questa situazione. Le incursioni dei miliziani CODECO a Fataki, 80 km da Bunia, e nelle località circostanti, hanno causato dieci vittime, tra cui una ragazza di 14 anni, e la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria è rimasta abbandonata: non ci sono più preti o suore, tutti sono fuggiti a Bunia. All'inizio del 2020 negli attacchi era rimasto ferito gravemente il parroco Guy Robert Mandro. «Finché è stato possibile, i sacerdoti sono rimasti nelle zone di conflitto con i loro fedeli per portare loro aiuto e conforto spirituale, sottolinea don Eric. Le chiese sono state i primi luoghi di rifugio in caso di conflitto. Così, intorno ad alcune parrocchie si sono formati campi di sfollati. Sul piano pastorale, il vescovo ha pubblicato due messaggi che invitano a cercare insieme la pace, a porre fine alla violenza e a rispettare la vita. I preti hanno pubblicato un loro messaggio e la diocesi ha anche celebrato uno speciale anno di preghiera. La situazione che si sta vivendo è, al dire del vescovo, l'espressione di una grave crisi di fede. All'interno della milizia, infatti, si trovano cattolici (anche ex ministranti) che hanno rinunciato alla loro fede. È una guerra tra fratelli. L’invito è a deporre le armi, a cercare il perdono e evitare ritorsioni. Il vescovo sottolinea anche il fatto che i giovani sono spesso strumentalizzati e manipolati».

I vescovi della Conferenza Episcopale del Congo (CENCO), in un comunicato dell’8 aprile, chiedevano l’intervento militare dell’Unione Europea e l'istituzione di un comitato permanente per la coesione e la pace, guidato da un osservatorio scientifico multidisciplinare, con il coinvolgimento dei leader locali per sensibilizzare alla convivenza pacifica e al consolidamento del dialogo intercomunitario e sviluppare nelle zone di conflitto la sulla promozione dei valori di cittadinanza. Una situazione prossima agli orrori del genocidio, dalla quale l’opinione pubblica internazionale non può togliere l’attenzione.