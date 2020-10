Nuovo formato e più approfondimenti, torna in edicola L'Osservatore Romano

. Il «ritorno» dell'Osservatore, è stato studiato - e approvato - per integrarsi fluidamente con gli altri media vaticani. «C'è stato anche un ripensamento logistico che aiuterà l'integrazione di tutti i media e la collaborazione tra colleghi - spiega Tornielli -. La redazione dell'Osservatore entrerà in quella di Palazzo Pio, dai tempi di Paolo VI sede della Radio Vaticana, con un'organizzazione di “scrivanie” su base linguistica». Il sito dell'Osservatore rimane, il giornale torna ad essere spedito ad abbonati (tramite i servizi postali italiani) ma si punterà molto «sull'abbonamento da scaricare tramite App che permette di leggere il digitale».

Un restyling grafico e soprattutto di contenuti. Un ritorno alla forma cartacea ma con una spinta forte anche verso il formato digitale. Torna in edicola da domenica 4 ottobre per volontà del Papa , L’Osservatore Romano che da 160 anni, ininterrottamente, è la voce della Santa Sede nell'editoria mondiale. Il formato sarà un po’ più piccolo di quello che si era smesso di stampare a causa del lockdown alla fine del marzo scorso. Si allunga su dodici pagine, che eccezionalmente conterranno domenica anche la nuova enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, che Bergoglio firma sabato ad Assisi, mentre il quotidiano, diretto da Andrea Monda, rinasce con la «vocazione», ha detto all’Ansa il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, «di essere un quotidiano di analisi e di approfondimento». Con una novità interessante. Le prime otto pagine del quotidiano saranno dedicate all'attualità. Le altre quattro offriranno invece un inserto tematico, risultato di un'idea di settimanalizzazione da un lato, e di maggiore vicinanza ai temi cari al pontificato dall'altro.

L'integrazione con gli altri media vaticani

Il cambio di grafica e la nuova promozione sul digitale, spiega Vatican News, coincide con la piena integrazione del quotidiano vaticano nel sistema dei media della Santa Sede: con Radio Vaticana che, oltre a curare in diverse lingue la tele-radiocronaca del Papa, trasmette radiogiornali, programmi informativi e di approfondimento, reportage, musica e podcast in 40 lingue ed è ascoltabile in tutto il mondo grazie al satellite, internet e alle onde corte. Con il portale Vatican News che pubblica quotidianamente notizie, interviste e video in 35 lingue, trasmette le dirette degli avvenimenti papali e informa, anche attraverso i social media, sull’attività del Papa, del Vaticano e della Chiesa nel mondo.

L'Osservatore resta il «Singolarissimo giornale» come lo definì Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, nel '61: è il giornale che pubblica quotidianamente le nomine dei vescovi nel mondo e «con i discorsi del Papa allunga lo sguardo evangelico sul mondo», ricorda Tornielli.