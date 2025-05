«Non conoscevamo il nuovo Papa ma siamo rimasti conquistati dalla sua emozione»

Un boato. Sono le 18.08 quando dal comignolo della Cappella Sistina inizia la fumata bianca. Fibrillazione, urla di gioia, gridolini di panico. I giornalisti rimasti in Sala Stampa si precipitano fuori verso la piazza. Via della Conciliazione è un fiume di gente che arriva trafelata, quasi di corsa. C’è emozione, incredulità, stupore. «Ho parcheggiato la macchina e sono scesa», dice una signora. «Non ci aspettavamo la fumata bianca così presto», dicono due ragazze che si arrampicano sulle fioriere per aspettare l’annuncio dell’Habemus Papam e conoscere il nuovo Pontefice. Nel giro di pochi minuti tutta via della Conciliazione fino al lungotevere si riempie di gente. Giovanni, 34 anni, manager romano, dice che è «incredibile. Questo è un momento storico, da cattolico è un’emozione spirituale particolare sapere che i cardinali si sono riuniti per eleggere il nuovo Papa. In un momento in cui la Chiesa sembra nascosta, soprattutto in Europa, è bello vedere tutta questa gente che arriva a Roma. Mi viene in mente una frase di Chesterton che diceva che il cristianesimo è stato dichiarato morto tante volte e invece non è così perché è fondato sulla fede di un Dio che sa come uscire dal sepolcro».

Un gruppo di pellegrini spagnoli che stava per entrare in piazza per varcare la Porta Santa viene invitato a fermarsi. Un gruppo di bambini stava andando a una festa in maschera e arriva con gli abiti. Festa annullata. C’è da attendere il nuovo Papa. In meno di un’ora arrivano a San Pietro centocinquantamila persone. Arriva la banda della Città del Vaticano. Le guardie svizzere in alta uniforme. Infine, la banda dell’Arma dei carabinieri. Si schierano tutte sul sagrato in attesa dell’arrivo del nuovo Papa.

Beatrice, da Roma, non riesce a fermare le lacrime: «È il mio quarto Conclave ma ogni volta è un’emozione diversa». Passa un’ora, il drappo rosso messo dalla finestra della Loggia delle Benedizioni si agita. Boato della folla. «Arriva, arriva», dice una bimba di sei anni sulle spalle del padre. Il cardinale Dominique Mamberti sembra scrutare la folla. Ha un’attimo di esitazione. Poi l’annuncio: «Nuntio votis gaudium magnum. Habemus Papam». Sul nome di battesimo, Robert Francis, la piazza ha un fremito di spaesamento. Pochi lo conoscono. Ancor meno riconoscono il nome che ha scelto: Leone XIV. «È un americano, speriamo non sia trumpiano», mormora un ragazzo.