Seggi aperti in Lombardia e Lazio: incubo astensionismo

Oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne, domenica 12 e lunedì,13 febbraio per scegliere Governatori e consiglieri di due delle più importanti Regioni italiane: Lazio e Lombardia. I seggi per rinnovare le due amministrazioni si sono aperti oggi fino alle 23. Domani, invece, dalle 7 alle 15. L'ultima tornata elettorale per Lazio e Lombardia risale al 4 marzo del 2018. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni.