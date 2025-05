Oltre l'imperdonabile: quando la memoria diventa riconciliazione

Il 6 e 7 maggio 2025, nell’ambito del Giubileo degli imprenditori, la Pontificia Università della Santa Croce ha ospitato il congresso internazionale “Memoria comune e perdono collettivo”, con lo scopo di esplorare nuovi orizzonti e percorsi per raggiungere la pace nella società contemporanea, ferita nelle relazioni interpersonali e lacerata da tensioni sociali di vario genere. Tra gli invitati figura il cattedratico Mariano Crespo, dell’Universidad de Navarra (Spagna), che interviene sul tema Il perdono, rivelatore della persona umana. Nel testo che segue, lo studioso esplora il difficile cammino del perdono come processo di guarigione interiore.

di Mariano Crespo

* * *

È sufficiente sfogliare le pagine di un quotidiano per rendersi conto che nel nostro mondo odierno – così come in quello del passato – abbondano guerre, conflitti, violenza e abusi. Tutto questo certamente non rappresenta una novità. Fin dall’alba della storia umana, i conflitti, più o meno violenti, hanno segnato il nostro cammino. La differenza principale, in termini generali, sta nel fatto che oggi disponiamo di maggiori informazioni al riguardo. In ogni caso, venire a conoscenza delle testimonianze delle vittime di violenza brutale rimane sempre un’esperienza che scuote nel profondo.

Di fronte a tali racconti, si resta avvolti in un silenzio impenetrabile. Cosa si può dire davanti alla sofferenza di chi ha perso un marito, un padre, un fratello o un figlio in guerra, o di chi ha subito gravi abusi? Come affermava Viktor Frankl, dopo aver perso gran parte della sua famiglia ad Auschwitz, “dove le parole dicono così poco, ogni parola è di troppo”. Oggi assistiamo commossi al contrasto tra la sofferenza di persone concrete, uniche e irripetibili, e l’indifferenza di coloro che poco o nulla sapevano delle loro vittime.

Di fronte a questo scenario sorgono numerosi interrogativi. Forse il più importante riguarda la possibilità del perdono. Perdonare chi ci infligge un male tangibile, o lo infligge ai nostri cari, non significa forse oltrepassare la soglia dell’imperdonabile? Non solo per l’entità del male inflitto, ma anche perché, in molti casi, coloro che sarebbero realmente legittimati a perdonare – le vittime dirette dei crimini – non sono più in condizione di farlo. Non sarebbe presuntuoso arrogarsi il diritto di farlo in loro vece?

Non sono domande a cui è facile rispondere (tantomeno in una breve riflessione come questa). Una cosa appare chiara: perdonare significa “purificare”, sanare la memoria. Tale purificazione è un processo che mira a liberarsi da ogni forma di sentimento negativo, senza che ciò implichi una cancellazione o un oblio dell’offesa. Il fondamento di questo processo è un nuovo atteggiamento nei confronti della persona o delle persone che hanno inflitto un male oggettivo. In questo modo, la memoria ferita viene sostituita da una memoria riconciliata.

Nel “purificare” la memoria, i familiari delle vittime assomigliano a viaggiatori che si muovono con un bagaglio leggero. Ma qui sorge un nuovo interrogativo: può “purificarsi” la memoria senza la collaborazione del colpevole, senza il suo pentimento, senza una sua presa di distanza dal crimine commesso? Sembra difficile. A questo proposito, Max Scheler ha illustrato magistralmente come non solo abbiamo potere sul nostro futuro, ma possiamo in qualche modo disporre anche del nostro passato. Questo perché “ogni esperienza vissuta non è ‘conclusa’ quanto al suo valore e significato finché non ha dato tutti i frutti possibili”. Ma il pentimento è molto più di un semplice riconoscimento di responsabilità per un atto commesso in passato. L’autentico pentimento consiste in una rinuncia esplicita e attiva all’offesa.

Le testimonianze di chi ha perdonato concordano generalmente sul carattere liberatorio e risanatore che il perdono ha rappresentato per loro. Nei casi in cui c’è stato pentimento e richiesta di perdono da parte degli autori di crimini, atti violenti o abusi, il perdono è risultato più accessibile. La capacità di vivere senza rancore e di offrire perdono contribuisce indubbiamente a una vita più serena di fronte alla sofferenza e alla morte. Tuttavia, appare difficile che ciò sia possibile senza la collaborazione di chi ha causato il male.

Perdonare comporta un elemento di fiducia ben diverso dall’accettazione del valore moralmente negativo dell’azione commessa. In definitiva, costruire una memoria pacificata non significa dimenticare, ma riconoscere il male subito e volgere lo sguardo al futuro.