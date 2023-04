orso sì, orso no, quando l'uomo manomette la natura

«Gli orsi pericolosi o problematici vanno abbattuti. Al momento in Trentino ne abbiamo tre. Non servirebbe a nulla spostarli, se sono pericolosi qui lo sono anche altrove». A parlare è il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti che ha firmato l’ordinanza di abbattimento di Jj4, l’orsa che ha aggredito a morte il runner Andrea Papi. Il provvedimento è stato sospeso, su ricorso degli ambientalisti, dal tar del Trentino fino all’11 maggio quando ci sarà l’udienza. Intanto, però, la comunità si sta spaccando tra quanti difendono il progetto Life ursus, di ripopolazione del bosco e quanti invece vorrebbero che siano abbattuti o trasferiti quasi tutti gli animali che attualmente si trovano nelle Alpi. Il progetto era partito nel 1999 quando il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, per salvare il piccolo nucleo di orsi che si stava estinguendo, decisero di usufruire dei finanziamenti dell’Unione europea finalizzato «alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi Centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia». Tra il 1999 e il 2002 vennero rilasciati 10 orsi, nel 2002 e nel 2003 si registrarono i primi due parti, seguiti da molti altri. Attualmente si stima una popolazione di un centinaio di orsi.

Secondo gli esperti è molto difficile che gli orsi attacchino l’uomo. Quello del giovane runner è il primo caso di una persona morta per un attacco di orsi in Italia. È vero, però, che occorre prestare molta attenzione. Gli esperti suggeriscono, in caso di incontro con un orso, di restare calmi, fermarsi, indietreggiare accucciandosi. Non bisogna scappare o urlare o tentare di lottare con l’orso. L’animale attacca solo se si sente minacciato e senza alternative. O se gli andiamo a sbattere contro. Come sembra sia successo ad Andrea Papi. Il runner, infatti, lasciato il sentiero principale, si era addentrato, secondo le ricostruzioni, in un percorso poco battuto, all’interno del bosco, andando a scontrarsi, improvvisamente, con l’orsa.

I veterinari che hanno seguito Life ursus lamentano che il progetto non è stato accompagnato da comunicazione e cultura, ma solo da ordinanze di ordine pubblico. Sembra quasi, dice per tutti Alessandro De Guelmi , che si voglia arrivare a una esasperazione della popolazione in modo che siano le stesse persone a chiedere l’allontanamento degli orsi. Eppure, nel 1999 i trentini, al 70 per cento, si erano detti favorevoli a salvare gli orsi dall’estinzione. Negli anni, però, sono stati tagliati fondi e personale e la gestione degli orsi è passata dal Parco Adamello Brenta alla protezione civile. Nel resto del mondo, invece, sono i forestali a occuparsene.

Il punto vero, dunque, come dicono gli esperti, è quello di affidare gli animali alla scienza e fare una buona comunicazione. Imparando, anche dagli orsi, a rispettare la natura. Senza crederci, sempre, padroni del mondo.