Pace, poveri, sviluppo: il Sermig salta in sella al Giro d'Italia

Il Sermig (Servizio Missionario Giovani), il gruppo fondato nel 1964 da Ernesto Olivero, è partner sociale del Giro d’Italia 2021. Il progetto “3479 chilometri di speranza” vede il gruppo missionario impegnato in tutte le tappe della corsa, per incontrare giovani, scuole, amici e simpatizzanti, testimoniando il valore della solidarietà e della condivisione. L’iniziativa è anche l’occasione per sostenere le attività sportive che il Sermig promuove, in Italia e nel mondo, dedicando una speciale attenzione ai ragazzi più fragili e con meno possibilità.

Il Giro d’Italia è uno di quei momenti, un po’ epici, che sanno ancora unire un Paese e tenere insieme generazioni diverse. Anche se le biciclette di oggi paiono astronavi in confronto a quelle usate da Bartali e da Coppi, anche se nel tempo la Corsa Rosa ha completamente ridisegnato itinerari, strategie e abitudini, ci sono riti che non passano. Tra questi, il piacere un po’ bambino di affacciarsi al balcone o di ritrovarsi ai margini della strada per veder sfrecciare i corridori, provando un’emozione che televisioni e dirette social non potranno mai pienamente sostituire. Così, tappa dopo tappa, anno dopo anno (e forse come non mai, tra le macerie di una pandemia) riscopriamo, nel Giro, l’Italia dei pendii, dei borghi e dei campanili, bellissima pur con le sue ferite. E uno sport popolare, fatto di fatica, tenacia, duelli e imprese impossibili, al punto da trasformarsi in metafora, riesce ancora a scaldare il cuore di tanti. Nonostante tutto, c’è un entusiasmo più forte dei lati oscuri di cui il ciclismo è stato vittima: il doping, le speculazioni, le tristi parabole sportive e umane di atleti che parevano invincibili. Davvero, non è “solo” una corsa: è un segno.

Quest’anno sono 184 i corridori in gara (suddivisi in 23 squadre), pronti a sfidarsi nelle 21 tappe in programma dall’8 al 30 maggio, lungo un tracciato che attraversa in lungo e in largo la penisola: 3479,9 chilometri, 48mila metri di dislivello. Partendo dal Piemonte, il Giro punta verso sud Est, attraverso Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise fino in Puglia, per poi risalire dal versante umbro-toscano e, dopo un’ampia deviazione nelle regioni del Nord-Est, concludersi, come da tradizione, a Milano. L’edizione 2021, la 104esima, intende anche celebrare alcune ricorrenze della storia patria: i 160 anni dell’Unità nazionale, con la partenza da Torino (che del regno d’Italia fu prima capitale), ma anche i 700 anni dalla morte di Dante, con le tappe di Verona e Ravenna (due città fondamentali nell’esperienza del sommo poeta). E’ in questo tracciato sportivo-emotivo che si inserisce l’impegno del Sermig.