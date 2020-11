La denuncia del presidente dell'Ordine dei medici medici Filippo Anelli: «Paghiamo 20 anni di errori e tagli alla sanità»

«Sono vent’anni di abbandono, di insipienza politica, di tagli alla sanità figli della cultura che considera quella sanitaria soltanto una spesa da abbattere riducendo numero di medici, di personale sanitario e di posti letto e non un investimento strategico per il Paese». È amara la denuncia di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. «L’errata programmazione delle Regioni, la discrepanza tra le iscrizioni a Medicina e il numero di borse di studio necessarie per la specializzazione (anche quella in Medicina generale) indispensabili per accedere al Servizio sanitario nazionale, i piani di rientro dei bilanci che hanno penalizzato i posti letto e gli ospedali, tutto ciò ha fatto sì che ci trovassimo adesso ad affrontare questa pandemia con un sistema fragile e diseguale nelle diverse aree del Paese».

Perché diseguale?

«Pensi alla Puglia, la mia regione, e l’Emilia-Romagna. Con la stessa popolazione noi abbiamo 20 mila addetti in sanità di meno. L’Emilia spende un miliardo in più rispetto a noi e ha un sistema più capillare. Ancora: la Lombardia forma 100 medici di base ogni anno, lo stesso numero che formiamo in Puglia con una popolazione che è la metà di quella lombarda. O ancora la programmazione per i vaccini. Lombardia in testa, ma anche altre, non lo hanno ordinato in dosi sufficienti e adesso ci troviamo con pazienti fragili che non possiamo tutelare».

Il Governo può intervenire?

«Attualmente non c’è un modo. L’articolazione del Servizio sanitario nazionale in servizi regionali è un grande problema. Il Governo sta prendendo atto delle carenze. Il decreto di maggio, per esempio, ha sancito un aumento del 110 per cento dei posti in rianimazione portandoli da 5 mila a 12 mila. In molti casi, però, c’è una carenza di anestesisti che non si possono raddoppiare perché il percorso formativo richiede cinque anni di studio e una programmazione. Questo vuol dire che, a livello centrale, si riconosce una carenza del livello assistenziale sul territorio, frutto dei tagli del passato, ma non può risolvere una errata valutazione delle Regioni. È anche per questo che noi chiediamo, soprattutto in vista della gobba pensionistica che ci porterà nel 2025 ad avere una mancanza di altri 20 mila medici sul territorio nazionale, che il Parlamento legiferi per dare più poteri al ministero della Salute, mettendolo in grado di intervenire laddove ravvisi diseguaglianze o diversità di assistenza. E poi va attuata la previsione costituzionale (articolo 2 ultimo comma) della solidarietà. Una parte delle risorse devono essere destinate a colmare le carenze per far sì che la Calabria, per esempio, abbia lo stesso livello del Veneto, che ha sviluppato una buona qualità di presenza sul territorio. È umiliante per la nazione che esista un sistema così diversicato».

Cosa si chiede ai medici di base?

«Di essere la prima linea, ma con un modello organizzativo fermo a 70 anni fa. Il supporto amministrativo è molto limitato, da soli dobbiamo gestire le prenotazioni, svolgere l’attività di monitoraggio ai pazienti Covid a casa e, sempre da soli, far fronte alle esigenze dei 24 milioni di malati cronici che oggi sono presenti in Italia. Oltre naturalmente a occuparci di tutte le patologie e delle domande che giornalmente, sia per ragioni di salute che di carattere amministrativo-burocratico, fanno gli assistiti».

Anche per questo non sempre riescono a rispondere tempestivamente?

«Io stesso, qualche volta, ho dovuto staccare il telefono per qualche ora per poter visitare i miei pazienti senza essere continuamente interrotto. Le segreterie, per chi le ha, sono intasate. Il sistema è sotto pressione. Per ogni paziente che ha una positività c’è una famiglia che chiede di essere aiutata a comprendere cosa fare e, accanto a questa, ci sono i parenti, gli amici e tutti si rivolgono al medico di famiglia. Sono pazienti non sempre malati, ma che hanno paura, che chiedono semplicemente indicazioni, che vogliono essere rassicurati. Ma tutto questo lavoro, che ha un risvolto sociale importante, richiede un tempo che si aggiunge a quello ordinario che non possiamo tralasciare. Se si fermassero i 46 mila medici di famiglia e i settemila pediatri il sistema oggi collasserebbe e ci sarebbe una invasione degli ospedali».

Cosa bisognerebbe fare?

«Il medico ha bisogno di un supporto amministrativo che lo sgravi dalle incombenze di carattere burocratico. E poi ci vorrebbe un modello tipo quello tedesco che prevede che, quando vai dal medico di famiglia, puoi fare gli esami del sangue, una ecograa, una radiograa, usare strumenti diagnostici. Ma lì il medico non è da solo, ha tutte le altre gure professionali necessarie per svolgere questa attività complessa e articolata». Carenza di medici, ma l’ultimo concorso era stato bloccato. «C’erano stati ricorsi, ma abbiamo chiesto di sbloccare la graduatoria per i 23 mila medici che lo avevano superato. Sappiamo, però, che per sei-settemila di loro non ci saranno borse di studio per nire il percorso formativo. Abbiamo medici che hanno risposto alla richiesta di aiuto per il Covid, che si sono prestati a fare le Usca (Unità speciali continuità assistenziale, ndr), a dare supporto ai dipartimenti di prevenzione. Mi chiedo perché questi giovani non debbano essere premiati attraverso la possibilità di formarsi nelle scuole di specializzazione e di essere disponibili per tutto il sistema sanitario per le carenze previste nel 2025».