Palermo il giorno dopo, tra allerta mancata e le accuse alla cementificazione selvaggia

Viale Regione Siciliana, la circonvallazione di Palermo, è ancora in tilt. Resta quasi un metro d’acqua nel punto più basso dei sottopassi, detriti e auto da rimuovere. Scene che ricordano l’alluvione di Livorno nel 2017 quando persero la vita anche otto persone. Ed anche questa volta si è temuto il peggio. Per tutta la notte e per tutta la mattinata sono andate avanti le ricerche di due presunti dispersi: “un uomo e una donna su un’auto bianca, risucchiati dalla corrente nel sottopasso all’altezza di viale Lazio e viale Regione Siciliana”, come aveva raccontato ai primi soccorritori arrivati sul posto un camionista in lacrime. I vigili del fuoco sono ottimisti: non ci sono denunce di scomparsa ed un’auto corrispondente alla descrizione del camionista è stata ritrovata senza vittime.

Ma mentre si fa la conta dei danni, ci si chiede come sia possibile che tutto ciò sia potuto accadere. Come sia possibile che da un momento all’altro le strade di una città come Palermo, tra le più grandi d’Italia, si siano trasformate in fiumi in piena pronti a travolgere cose e persone. Ieri, nel giorno della Santuzza - il primo senza festeggiamenti e senza fuochi d‘artificio per la patrona Santa Rosalia a causa della pandemia – il nubifragio ha trovato tutti impreparati. Nessuna allerta dalla protezione civile. Nessuna previsione di piogge forti e persistenti. Solo la paura improvvisa che è andata crescendo di minuto in minuto insieme ai 110 millimetri di pioggia caduti come non accadeva dal 1790. “Pari a quella che cade in un anno”, dice il sindaco Leoluca Orlando. “Quanto è avvenuto – aggiunge - deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostre le parole del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e il clima del nostro pianeta”.

Già, era stato proprio questo uno dei temi affrontati dall'arcivescovo monsignor Corrado Lorefice nel discorso alla città per il Festino 2020: “Il nostro stile di vita è incompatibile con la sopravvivenza della Terra – ha detto - E il Covid-19 ha dimostrato che siamo ormai al paradosso per cui se noi non ci siamo la Terra sta meglio e se noi la calpestiamo la Terra muore. E noi con lei. Rosalia, insegnaci tu stasera ad abbracciare la Terra, a porre segni e a fare gesti di cambiamento radicale contro le potenze di sfruttamento e di morte”.

Nel pomeriggio l’alluvione che ha sconvolto tutti. Un fenomeno improvviso, inspiegabile. La mancata allerta non ha fatto scattare la pulizia dei tombini come accade di solito, ma a Palermo non è la prima volta che una pioggia provoca disastri. Pesa la cementificazione selvaggia del passato.