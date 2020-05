Paolo VI, per la Famiglia paolina diventa memoria obbligatoria

Tra storia e Vangelo: Paolo VI, il grande Papa della modernità

Quanto di Montini c'è in Bergoglio, l'impegno antifascista del futuro Papa (nome in codice: Mario), la riconciliazione tra Chiesa e arte moderna. La prima volta di un Pontefice in Terra Santa, in aereo, all'Onu: le più belle foto, testimonianze, analisi, documenti inediti nelle 100 pagine de I segreti di un santo, l'inziiatvia editoriale curata da Famiglia Cristiana e Credere da oggi in edicola a 2,50 euro. Intervengono, tra gli altri, padre Antonio Spadaro, monsignor Leonardo Sapienza, il cardinale Gianfranco Ravasi, Andrea Riccardi, il monaco Enzo Bianchi, Paolo Ruffini. E il cantautore Edoardo Bennato...