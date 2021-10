«Per combattere la fame bisogna superare la fredda logica del mercato»

«La celebrazione annuale della Giornata mondiale dell'alimentazione ci pone di fronte a una delle più grandi sfide dell'umanità: sconfiggere la fame una volta per tutte è un obiettivo ambizioso». Ha esordito così papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale dell'alimentazione. «Il Summit delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari , tenutosi a New York il 23 settembre, ha evidenziato l'urgenza di adottare soluzioni innovative in grado di trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo il cibo per il benessere delle persone e del pianeta. Questo non può essere rimandato per accelerare la ripresa post-pandemia, combattere l'insicurezza alimentare e avanzare verso il raggiungimento di tutti gli Obiettivi dell'Agenda 2030».

«Il tema proposto dalla FAO quest'anno: “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Una migliore produzione, una migliore alimentazione, un ambiente migliore e una vita migliore ”, sottolinea la necessità» ribadisce il Pontefice rivolgendo il discorso al direttore generale della FAO «di un'azione comune affinché tutti abbiano accesso a diete che garantiscano la massima sostenibilità ambientale e siano anche adeguate e a un prezzo accessibile. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nella trasformazione dei sistemi alimentari a beneficio delle persone e del pianeta, e «tutti possiamo collaborare […] per prenderci cura del creato, ciascuno a partire dalla propria cultura, dalla propria esperienza, dalle proprie iniziative e dalle proprie capacità» (Lettera Enc. Laudato Si' , 14)».

I numeri dicono della sproporzione che stiamo vivendo. «Attualmente stiamo assistendo a un vero e proprio paradosso in termini di accesso al cibo: da un lato, più di 3.000 milioni di persone non hanno accesso a una dieta nutriente, mentre, dall'altro, quasi 2.000 milioni sono in sovrappeso o obesi a causa della povertà salute, dieta e stile di vita sedentario. Se non vogliamo mettere in pericolo la salute del nostro pianeta e di tutta la nostra popolazione, dobbiamo incoraggiare la partecipazione attiva al cambiamento a tutti i livelli e riorganizzare i sistemi alimentari nel loro insieme».

Bergoglio indica la strada: «Vorrei segnalare quattro ambiti in cui è urgente intervenire: sul campo, in mare, a tavola e nella riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari. I nostri stili di vita e le pratiche quotidiane di consumo influenzano le dinamiche globali e ambientali, ma se aspiriamo a un vero cambiamento, dobbiamo esortare produttori e consumatori a prendere decisioni etiche e sostenibili ed educare le generazioni più giovani sull'importante ruolo che svolgono nel realizzare un mondo senza fame. Ognuno di noi può contribuire a questa nobile causa, a partire dalla propria quotidianità e dai gesti più semplici. Conoscere la nostra Casa Comune, proteggerla ed essere consapevoli della sua importanza è il primo passo per essere custodi e promotori dell'ambiente».

E invita a una riflessione: «La pandemia ci offre l'opportunità di cambiare rotta e investire in un sistema alimentare globale in grado di affrontare in modo sensato e responsabile le crisi future. In questo senso è fondamentale il prezioso contributo dei piccoli produttori, che facilitano il loro accesso all'innovazione che, applicata al settore agroalimentare, può rafforzare la resistenza ai cambiamenti climatici, aumentare la produzione alimentare e supportare chi opera nella filiera alimentare.

La lotta alla fame richiede il superamento della fredda logica del mercato, avidamente incentrato sul mero profitto economico e la riduzione del cibo a un'altra merce, e il rafforzamento della logica della solidarietà».

E conclude: «Signor Direttore Generale, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica camminano insieme alla FAO e a quelle altre entità e persone che danno il meglio di sé affinché nessun essere umano veda i propri diritti fondamentali diminuiti o ignorati. Possano coloro che seminano semi di speranza e di armonia sentire il sostegno della mia preghiera, implorando che le loro iniziative e i loro progetti siano sempre più fruttuosi e coronati da successo. Con questi sentimenti invoco su di voi e su quanti con determinazione e generosità combattono la miseria e la fame nel mondo la benedizione di Dio Onnipotente».