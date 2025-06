Papa Leone:«Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli»

«Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli». Papa Leone incontra i bambini, i nonni, le famiglie. In una piazza San Pietro colorata, dove i ragazzi degli scout e quelli dell’Azione cattolica fanno amicizia, dove i passeggini dei più piccoli camminano con le sedie a rotelle dei più anziani, dove le bandiere di tutti i Paesi sventolano al termine di un Giubileo che ha portato a Roma oltre 60mila persone, papa Prevost richiama all’unità. Nell’omelia in cui spiega il Vangelo di Giovanni con Gesù che, nell’ultima cena, «ormai vicino alla fine della sua vita terrena, pensa a noi, ai suoi fratelli, facendosi benedizione, supplica e lode al Padre, con la forza dello Spirito Santo», chiede a tutti di entrare, «pieni di stupore e di fiducia, nella preghiera di Gesù» per essere coinvolti «in un progetto grande, che riguarda l’intera umanità». Il progetto è quello di essere «una sola cosa», il «bene più grande che possa essere desiderato, perché questa unione universale realizza tra le creature l’eterna comunione d’amore in cui si identifica Dio stesso, come Padre che dà la vita, Figlio che la riceve e Spirito che la condivide».

Non una massa indistinta, non un blocco anonimo, ma, spiega Leone, «una comunione fondata sull’amore stesso con cui Dio ama, dal quale vengono al mondo la vita e la salvezza». Un amore che precede la vita stessa di ciascuno di noi. «Il Padre non ama noi meno di quanto ami il suo Figlio Unigenito, cioè infinitamente. Dio non ama meno, perché ama prima, ama per primo!» e, con questo amore, «nella sua misericordia», Dio «vuole stringere a sé tutti gli uomini».

Papa Prevost lega questo Vangelo al Giubileo in corso ricordando che abbiamo ricevuto la vita senza chiederla e che, appena nati, abbiamo avuto bisogno di altri per sopravvivere. «Tutti noi viviamo, dunque, grazie a una relazione, cioè a un legame libero e liberante di umanità e di cura vicendevole».

Con il linguaggio dolce che lo contraddistingue papa Leone parla di aborto e migranti, di natalità e crisi familiari. Lo fa con riferimenti indiretti quando parla di «umanità tradita». Quando spiega che questo accade «ogni volta che s’invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla, non per soccorrere, ma per offendere». Non tutto, però, è perduto. «Anche davanti al male, che contrappone e uccide», infatti, «Gesù continua a pregare il Padre per noi, e la sua preghiera agisce come un balsamo sulle nostre ferite, diventando per tutti annuncio di perdono e di riconciliazione. Tale preghiera del Signore dà senso pieno ai momenti luminosi del nostro volerci bene, come genitori, nonni, figli e figlie. Ed è questo che vogliamo annunciare al mondo: siamo qui per essere “uno” come il Signore ci vuole “uno”, nelle nostre famiglie e là dove viviamo, lavoriamo e studiamo: diversi, eppure uno, tanti, eppure uno, sempre, in ogni circostanza e in ogni età della vita».

Se saremo capaci di questo amore, fondato su Cristo, che è «l’alfa e l’omega», «il principio e la fine», insiste papa Leone, «saremo segno di pace per tutti, nella società e nel mondo. E non dimentichiamo: dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli».

Un segno di gioia è la beatificazione e canonizzazione di coniugi. «E non separatamente, ma insieme, in quanto coppie di sposi. Penso a Louis e Zélie Martin, i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino; come pure i Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, la cui vita familiare si è svolta a Roma nel secolo scorso. E non dimentichiamo la famiglia polacca Ulma: genitori e bambini uniti nell’amore e nel martirio» sottolinea il Pontefice. E aggiunge che «additando come testimoni esemplari degli sposi, la Chiesa ci dice che il mondo di oggi ha bisogno dell’alleanza coniugale per conoscere e accogliere l’amore di Dio e superare, con la sua forza che unifica e riconcilia, le forze che disgregano le relazioni e le società».

Allora, sulla scia di Paolo VI ricorda agli sposi che «il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita». E incoraggia i genitori a «essere, per i vostri figli, esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l’obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo». Allo stesso tempo chiede ai figli di ringraziare i genitori «per il dono della vita e per tutto ciò che con esso ci viene donato ogni giorno, è il primo modo di onorare il padre e la madre». Ai nonni e agli anziani raccomanda «di vegliare su coloro che amate, con saggezza e compassione, con l’umiltà e la pazienza che gli anni insegnano».

Ciò la rende un luogo privilegiato in cui incontrare Gesù, che ci vuole bene e vuole il nostro bene, sempre». Infine, ancora, il richiamo all’unità citando sant’Agostino: «