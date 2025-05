Papa Leone: "Coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nella ricerca sincera della pace"

Papa Leone XIV si affaccia salutando la piazza con la mano. «Cari fratelli e sorelle, buona domenica!», esordisce con voce potente, facendo subito un riferimento personale: «Sono ancora all’inizio del mio ministero in mezzo a voi e desidero anzitutto ringraziarvi per l’affetto che mi state manifestando, mentre vi chiedo di sostenermi con la vostra preghiera e vicinanza. Il Signore ci chiama, nel percorso di vita così come nel cammino di fede, ci sentiamo a volte inadeguati Il Signore ci chiama, nel percorso di vita così come nel cammino di fede, ci sentiamo a volte inadeguati. Tuttavia, proprio il Vangelo di questa domenica ci dice che non dobbiamo guardare alle nostre forze, ma alla misericordia del Signore che ci ha scelti, certi che lo Spirito Santo ci guida e ci insegna ogni cosa».

Dopo aver commentato il Vangelo, nei modi che di seguito riferiremo, e recitato il Regina coeli, il Papa si è rivolto alla piazza: ricordando la beatificazione di Stanisław Kostka Strecz, sacerdote diocesano ucciso in odio alla fede per la sua opera in favore dei poveri e degli operai che infastidiva i seguaci dell’ideologia comunista. «Il suo esempio», ha detto il Papa, possa stimolare in particolare i sacerdoti a spendersi generosamente per il Vangelo e per i fratelli. Poi ricordando sempre ieri in occasione della memoria liturgica di Maria Ausiliatrice la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, istituita da Papa Benedetto XVI, «come segno di sollecitudine e di affetto per i cattolici cinesi e della loro comunione con la Chiesa universale».

Il collegamento è l’occasione per affermare: «la nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace». E ancora: «Dieci anni fa Papa Francesco firmava l’enciclica Laudato si’ dedicata alla cura della casa comune. Essa ha avuto una straordinaria diffusione, ispirando innumerevoli iniziative e insegnando a tutti ad ascoltare il duplice grido della terra e dei poveri. Saluto e incoraggio il Movimento laudato si’ e a tutti coloro che portano avanti questo impegno».