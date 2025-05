Sinner, la Roma, gli Whtite Sox, tutti gli sport di papa Leone XIV (e al Foro Italico già lo aspettano)

Sul campo principale del Foro Italico, molto prima che all’incontro con i giornalisti qualcuno gli suggerisse una partita di tennis per beneficenza, Papa Leone XIV era già sceso, inconsapevolmente evocato, nello striscione di un bambino nel giorno dell’esordio di Jannik Sinner: «W il Papa americano, w il tennis italiano».

E quando al termine del primo incontro con la stampa nell'Aula Paolo VI in Vaticano, una giornalista ha incalzato in nuovo Papa, per capire se sarebbe disposto a organizzare una partita di tennis solidale per le pontificie opere missionarie, aggiungendo «Io porto Agassi», papa Leone s’è fatto trovare con la battuta pronta, rivelando la sua competenza in materia: «Basta che non porti Sinner!». Giocando sul doppio senso legato al fatto che Sinner in inglese significa “peccatore”, ha fatto capire che forse considera il numero uno del mondo un po’ fuori portata per il «tennista piuttosto amatoriale», che aveva confidato di ritenersi, in un’intervista concessa Ricardo Morales Jiménez per il sito dell’ordine agostiniano, il giorno prima di essere creato cardinale nell’ottobre 2023. Aggiungendo: «Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni per praticare, quindi non vedo l’ora di tornare in campo».

Corre voce che, invece, di recente a Roma abbia giocato più spesso e si dice che lo abbia fatto anche nell’ultima domenica “normale” della sua vita, il 4 maggio, prima del Conclave nel quale è entrato cardinale ed è uscito Papa. Stando alla testimonianza di Frate Andrés Felipe Romero a La presse, il cardinale Prevost giocava quasi ogni domenica con il suo segretario, sacerdote della diocesi peruviana di Chiclayo, in cui era stato missionario e vescovo, ma non sul campo “centrale” del Vaticano stanato dal New York Times ma su quello dell'Istituto Patristico Augustinianum, a due passi dal Vaticano con vista sulla cupola di San Pietro, dove Robert Francis Prevost era di casa essendo stato priore generale dell'Ordine di Sant’Agostino dal 2001 al 2013, appena fuori dalle mura leonine dal lato di via Paolo VI.