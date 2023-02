Parla la mamma di Carlo Acutis: "In Spagna per vedere il film su mio figlio"

Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, è volata in Spagna, esattamente a Barcellona, per assistere stasera all’anteprima del film su suo figlio El cielo no puede esperar (titolo che riecheggia il film iIl paradiso può attendere), del regista spagnolo Yosé Maria Zapala. L’abbiamo raggiunta telefonicamente per chiederle di commentare questa evento, che contribuirà ancora di più a far conoscere il giovane beato, che ha milioni di devoti in tutto il mondo, dal Giappone all’Australia, dall’India agli Stati Uniti.

«Non è certo una pellicola in stile hollywoodiano», ci spiega Antonia Salzano, «ma forse per questo ancora più in grado di restituire il vero volto di Carlo e dei miracoli che gli sono attribuiti. Oltre a una parte di fiction ci sono le testimonianze di alcuni persone che sono guarite dopo essersi rivolti a lui: un giovane schiavo della pornografia, un malato di leucemia, un seminarista anch’esso gravemente malato. La devozione per Carlo è molto diffusa in Spagna e nei Paesi latini, mi hanno detto che in Messico il film è programmato in oltre cento sale. C'è così tanta attesa per il film qui a Barcellona che hanno dovuto aprire diverse sale per contenere la folla di persone che vogliono vederlo. Il film comprende anche una delle tante interviste che mi furono fatte il giorno della beatificazione di Carlo, il 10 ottobre 2020, quando erano accreditati ben 300 giornalisti. In tutti questi anni ho cercato di girare per l’Italia e l’Europa per farlo conoscere e incontrare i fedeli, e se mai verrà canonizzato andrò anche fuori dall’Europa».

Secondo lei perchè Carlo è così amato dalla gente…

«Io sapevo che era un ragazzo speciale, ma non mi aspettavo che già l’indomani della sua morte si parlasse della sua "santità". Lui faceva cose semplici e buone per amore di Dio e del prossimo, forse per questo la gente lo sente vicino; io credo sia uno strumento che Gesù utilizza per avvicinare i giovani».

L’occasione del viaggio in Spagna per Antonia Salzano è anche l’edizione spagnola del suo libro Il segreto di mio figlio scritto con il giornalista di repubblica Paolo Rodari, ed edito in Italia da Piemme «Sono usciti tanti libri su di lui, a volte con inesattezze e finché sono viva voglio fare chiarezza e raccontare come era davvero Carlo, per evitare mitizzazioni e falsità. E spero che il film su di lui arrivi presto anche in Italia».