Pinocchio e i suoi fratelli: parte da Collodi la via europea della fiaba

La Via Europea della Fiaba è ora Itinerario culturale europeo. Un riconoscimento d’eccellenza il cui punto di partenza e arrivo in Toscana, a Collodi, dove si celebra il burattino Pinocchio e la sua “vera” storia, scritta da Carlo Collodi. Gli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa attualmente sono oltre quaranta, dalla Via Francigena ai Cammini di Santiago di Compostela, dall'Itinerario Europeo delle Città Termali Storiche alla Via Carlo Magno etc. Dedicata alle fiabe, ai miti, al folklore e alle narrazioni orali europee, rivolta principalmente ai bambini, ideata e promossa dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la Via ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal Consiglio d'Europa. Un itinerario che per sua natura potrà coinvolgere tutti i paesi membri del COE, perché ogni Paese ha una fiaba che è espressione della sua identità e dell’identità europea. Un itinerario che coinvolge grandi e piccoli, in un percorso fantastico nel quale tutti ci riconosciamo. Il programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, in cui è stata ammessa la Via Europea della Fiaba, è nato nel 1987. Come si legge sul suo sito ufficiale, "gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa sono un invito al viaggio e alla scoperta del ricco e variegato patrimonio culturale europeo. Il loro scopo è quello di creare una rete di persone e luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comuni. Gli Itinerari Culturali mettono in pratica i valori del Consiglio d'Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali". E ancora: "La certificazione ‘Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa’ è una garanzia di eccellenza. Le reti realizzano attività e progetti innovativi nel quadro di cinque settori d'azione prioritari: cooperazione in materia di ricerca e sviluppo; valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo; scambi culturali e educativi per i giovani europei; pratiche artistiche e culturali contemporanee; turismo culturale e sviluppo culturale sostenibile" (https://www.coe.int/it/web/cultural-routes/about).

ITER PER IL RICONOSCIMENTO La candidatura della Via Europea della Fiaba al riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è stata ufficialmente presentata lo scorso 5 maggio a Lussemburgo. Erano presenti Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Marina D'Amato, rispettivamente presidente dell’associazione della Via Europea della Fiaba e Alberto D'Alessandro manager della Via. D’Amato e D’Alessandro hanno poi presentato il progetto al comitato direttivo dell'Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa. Collodi e la Fondazione Collodi si confermano sempre più protagonisti a livello internazionale: ricordiamo che la Fondazione fa anche parte, attraverso la Villa e lo Storico Giardino Garzoni, una delle tappe con Boboli della Via Europea dei Giardini Storici, divenuta Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa nel 2020.

LA VIA EUROPEA DELLA FIABA La Via Europea della Fiaba, nata per iniziativa della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del suo presidente Pier Francesco Bernacchi, è dedicata alle fiabe, ai miti, al folklore e alle narrazioni orali europee, ed è rivolta principalmente ai bambini. La Via, gestita dall'Associazione Via Europea della Fiaba, internazionale e non profit, con sede a Collodi (Italia), mette insieme una rete di enti culturali, fondazioni e centri di ricerca focalizzati sulle fiabe, i loro autori e personaggi, che oggi fanno parte della letteratura e del patrimonio culturale europei. Grazie alla ricca e diversificata tradizione delle fiabe, la Via è dedicata all'educazione dei bambini e alla trasmissione di valori fondamentali quali la libertà, la solidarietà, la giustizia e l'equità – come sono espressi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (Roma, 1950) – con tutti i valori connessi come il rispetto per le persone, l'uguaglianza di genere, la natura, l'ambiente e gli animali. La Via Europea della Fiaba è una strada su cui bambini e adulti possono essere accompagnati dalla loro cultura specifica a una prospettiva e identità europea più ampia. La Via si propone di rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle aree lungo il percorso.

QUI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

I PRIMI PARTNER DELLA VIA EUROPEA DELLA FIABA La Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Italia) Dal 1962 la Fondazione Nazionale Carlo Collodi promuove la cultura dei e per i bambini, a partire dal capolavoro di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio. La Fondazione possiede e gestisce il Parco Policentrico Collodi Pinocchio, che comprende il Parco di Pinocchio, la Villa e lo Storico Giardino Garzoni e la Casa delle Farfalle. La Fondazione organizza e patrocina costantemente, in Italia e nel mondo, numerose attività culturali ed educative. Personaggio di riferimento: Pinocchio Il Museo delle Fiabe (Cipro) Gli obiettivi del Museo delle Fiabe sono la preservazione di fiabe, leggende, miti e tradizioni di Cipro e della Grecia, la promozione dell'universalità delle fiabe, la conoscenza di altre culture attraverso le loro fiabe e lo sviluppo delle abitudini di lettura. Il museo organizza attività di storytelling, mostre tematiche, omaggi a scrittori e illustratori, e programmi educativi per bambini, famiglie e scuole. Personaggio di riferimento: Queen Rigena IBBY Lituania (Lituania) La sezione lituana dell'IBBY è responsabile dell'organizzazione di eventi annuali tra cui la celebrazione della Giornata Internazionale del Libro per Bambini (2 aprile), della realizzazione di vari progetti culturali (come seminari, conferenze, mostre), della nomina di premi per i migliori libri dell'anno, della pubblicazione della rivista “Rubinaitis”, della collaborazione con editori e con numerose istituzioni (biblioteche, scuole, teatri, ecc.). Personaggio di riferimento: Kake Make Associazione del Professor Balthazar (Croazia) Le attività dell'Associazione Professor Balthazar sono ispirate ai valori del Professor Balthazar, un personaggio animato e un fenomeno culturale unico che promuove lo sviluppo sostenibile, la comunicazione scientifica e l'educazione dei bambini. Da 10 anni l'Associazione organizza il Science Picnic, durante il quale giovani scienziati e innovatori spiegano la scienza in modo divertente ai bambini e ai loro genitori. Personaggio di riferimento: Professor Balthazar Il Museo di Pierino Porcospino (Germania) Situato in due belle case nel quartiere della nuova Città Vecchia di Francoforte, il Museo di Pierino Porcospino è dedicato al libro illustrato "The Struwwelpeter" del medico di Francoforte Dr. Heinrich Hoffmann (1809 – 1894). Attraverso diverse attività (esposizioni di libri rari, giochi, mostre e altro), il Museo dimostra la continua popolarità e il successo di questo libro illustrato famoso in tutto il mondo. Personaggio di riferimento: Pierino Porcospino (Struwwelpeter) Il Museo di Val Verzasca (Svizzera) Il Museo di Val Verzasca valorizza e salvaguarda la storia materiale e immateriale della Verzasca, proponendo attività e mostre che coinvolgono la popolazione e il pubblico nella sua sede e lungo itinerari etnografici. Uno degli itinerari è il Sentiero delle leggende, un percorso situato a Gerra Verzasca in cui una volpe accompagna i visitatori dentro e fuori i boschi del paese dell’alta valle tra leggende e sculture scolpite nel legno. Personaggio di riferimento: L’uomo selvatico Il Museo del Leprechaun (Irlanda) Il National Leprechaun Museum attinge alla mitologia e alle leggende del folklore per creare un viaggio coinvolgente nel cuore dell'immaginazione irlandese. Grazie al Leprechaun, il personaggio più famoso d'Irlanda, i visitatori possono entrare in un affascinante mondo di creature reali e immaginarie. Facendo ampiamente affidamento sulla narrazione orale, il Museo collega i visitatori di oggi con un passato ancora molto vivo. Personaggio di riferimento: Leprechaun Dream Workers (Grecia) Dream Workers è specializzata nella progettazione, creazione e gestione di parchi a tema a livello paneuropeo. Lavorando a grandi eventi negli ultimi 15 anni, sono un team creativo che ha implementato alcuni dei migliori parchi a tema in Grecia. Tra altri progetti, hanno ideato e realizzato i "Mondi segreti di Eugene Trivizas", "Odissea", "Ercole - Le 12 fatiche", ecc. Personaggio di riferimento: Ulisse La Società Europea delle Fiabe (Germania) Europäische Märchengesellschaft e.V. è stata fondata nel 1956 ed è dedicata alle storie tradizionali, in particolare "Märchen" (fiabe), in ambito scientifico, in attività pratiche e di storytelling. La Società organizza una grande conferenza annuale, offre circa 50 workshop ogni anno in tutta la Germania sulla tradizione delle fiabe e gestisce una biblioteca di circa 16.000 libri con e sulle fiabe. Personaggio di riferimento: La donna uccello La Società Svizzera delle Fiabe (Svizzera) La Società Svizzera delle Fiabe, costituita nell’agosto del 1993 quale sezione della Società Europea delle Fiabe, è un’associazione composta da studiosi e narratori che promuovono ricerca sulle fiabe e divulgano il patrimonio fiabesco, quello svizzero ma non solo. La Società organizza eventi incentrati sulla narrazione, ma anche conferenze, incontri interdisciplinari, seminari, in collaborazione con musei, università e altri enti. Personaggio di riferimento: La donna uccello