Partenza lenta per l'assegno unico. Ma c'è ancora tempo

Dalle prime anticipazioni disponibili dai dati INPS le richieste per l’assegno unico (o meglio, per l’assegno ponte, valido da qui al 31 dicembre 2021) sembrano aver intercettato una parte minoritaria dei potenziali destinatari, stimati su circa 1 milione 800 mila nuclei familiari. Dal primo luglio a questi ultimi giorni di fine agosto solo 352 mila domande sono arrivate agli uffici INPS (poco meno del 20%), cui però andrebbero aggiunte (almeno come stima) le famiglie che ricevono già il reddito di cittadinanza, cui l’assegno verrà accreditato automaticamente. Forse alcune riflessioni sono utili, in merito.

In primo luogo il dato è certamente insoddisfacente, ma non definitivo; c’è infatti tempo fino al 30 settembre per poter richiedere l’assegno “a far data dal 1 luglio 2021”, per poterlo percepire, quindi, per tutti i sei mesi della sua validità. Le settimane in questione sono quelle di luglio e agosto (con molte famiglie in vacanza), ed è prevedibile che in queste settimane molti provvederanno, o direttamente sul sito INPS, o ricorrendo ai propri servizi di riferimento (Caaf, patronati, qualcuno anche ai commercialisti, ecc.). Inoltre l’assegno potrà essere richiesto anche dopo il 30 settembre; però chi fa domanda dal 1 ottobre in poi non riceverà gli assegni di luglio, agosto e settembre. Quindi il consiglio è davvero uno solo: chi ha diritto si affretti a completare le pratiche entro settembre.

In secondo luogo questo nuovo intervento si presenta comunque non di facile comprensione, sia nel definire chi può avere diritto all’assegno, sia per le richieste di documentazione, sia per la certezza sull’ammontare finale dell’assegno. I documenti del Ministero sono chiari, un po’ di comunicazione sui media è stata fatta, e nel complesso anche l’interfaccia offerto dal portale INPS appare per una volta accessibile anche per chi non lavora alla NASA… Se poi si aggiunge la sua natura temporanea e provvisoria, in attesa dell’introduzione del vero e proprio “assegno unico UNIVERSALE per i figli” (dal 1 gennaio 2022, se tutto va come dovrebbe andare), si comprende come mai ci sia stata questa lentezza di avvio da parte delle famiglie. Al punto che anche il Forum delle associazioni familiari sta svolgendo in queste settimane un intenso lavoro di comunicazione su “cos’è e come si richiede l’assegno ponte”, a servizio delle famiglie, con l’ennesimo esempio di quella sussidiarietà paradossale per cui il terzo settore si trova a dover fare ciò che il pubblico fa fatica a fare: una comunicazione capillare, chiara, efficace, che porti le notizie ai reali destinatari.

Una terza riflessione a partire da questi dati, infine, utile soprattutto in vista dell’introduzione della versione definitiva dell’assegno, riguarda la necessità di procedere anche in questo campo ad una radicale semplificazione delle procedure, dei meccanismi, delle misure e dei sistemi di controllo. Altrimenti si rischierà di ritrovarsi, come per molti altri provvedimenti, con centinaia di milioni non utilizzati, rispetto alle stime di allocazione e agli stanziamenti, come nel caso delle pensioni di quota 100 o di tanti altri provvedimenti emergenziali anti-pandemia, dove spesso non viene spesa nemmeno la metà dei soldi messi in bilancio. In genere questo produce una prima sensazione di sollievo, negli amministratori, e anche nella pubblica opinione (“ci rimangono in tasca risorse per fare altro”). Però bisognerebbe domandarsi come mai le stime di partenza sono spesso così fallimentari – e magari come fare ad aggiustarle. In questo anche i recenti dati positiva sulla velocità della ripresa dell’economia in Italia dovrebbero farci riflettere. L’Italia sta infatti ripartendo più velocemente degli altri in Europa, e uno dei motivi è sicuramente la “messa in sospensione” – quando non la cancellazione – di molti vincoli, lacci burocratici, procedure autorizzative complesse da parte di moltissimi enti pubblici, che spesso hanno ingabbiato la libertà di impresa, a favore di controlli che sono spesso solo sulla carta. Quindi, anche per le politiche di sostegno alla famiglia, meno burocrazia, più semplificazione, più chiarezza. E non solo in tempi di emergenza – anche così si diventa un Paese davvero “normale”.

* direttore Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia)