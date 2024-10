"Pasto dopo pasto", sul Cammino di Sant'Antonio al fianco di chi è difficoltà

Un cammino che parte dal cuore. E' quello che sta vivendo, fino al 20 ottobre, Rocco Fornabaio, un volontario di Antoniano, impegnato in una parte del Cammino di Sant'Antonio (un percorso di 431 km tra natura, storia e spiritualità attraverso Veneto, Emilia Romagna e Toscana), dai Santuari antoniani di Camposampiero fino a Bologna, dove ha sede l'associazione. Rocco, che è attivo con Antoniano da tre anni ed è appassionato di trekking, cammina per sé stesso, ma soprattutto per gli altri a partire da coloro che sono più in difficoltà e hanno bisogno di una mano. L'obiettivo della sua impresa solidale, "Pasto dopo pasto", partita il 13 ottobre, è raccogliere fondi per sostenere la rete di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che sostiene 20 mense francescane in Italia - da Bari a Monza, da Catanzaro a Torino - e 5 nel mondo - Aleppo, Kyiv, Konotop, Odessa, Braila - che ogni giorno accolgono chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza.

Il cammino di Rocco è sostenuto anche dalla sezione Emilia Romagna di Trekking Italia, l'associazione di cui il volontario fa parte. Facendo una donazione a Pasto dopo pasto, attraverso il sito www.antoniano.it, è possibile garantire un pasto caldo a una persona per un giorno, tre giorni, una settimana, una cesta alimentare a due famiglie (oppure donazione libera).

I frati di Operazione Pane lavorano ogni giorno per accogliere e aiutare chi è in difficoltà, offrendo un pasto caldo, una parola di conforto, un aiuto nelle spese quotidiane o quello che serve per trascorrere la notte. Con il recente aumento dei costi della vita, sono sempre di più le famiglie e le persone che fanno fatica a mettere un pasto a tavola e hanno bisogno di un aiuto. Grazie a Operazione Pane, ad oggi sono state sostenute 7.600 persone e aiutate 1.400 famiglie.

(Nella foto, Rocco Fornabaio)