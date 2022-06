Pellegrini di speranza per costruire un mondo migliore

Quattro figure stilizzate che rappresentano l’umanità che si raduna dai quattro angoli del mondo. Il logo pensato per il Giubileo del 2025 è stato scelto tra 294 progetti arrivati da 213 città di 48 diverse nazioni. È stato poi lo stesso papa Francesco a indicare a monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa per l’organizzazione dell’anno Santo, quale tra i tre bozzetti selezionati d auna giuria di alto profilo fosse quello giusto per rappresentare lo spirito dell’evento. Abbracciate a una croce che si curva sull’umanità e che diventa ancora, nella sua parte bassa, per reggere l’urto delle onde, le figure rappresentano, con i loro colori l’amore (rosso), il calore umano (arancione), la pace e l’equilibrio (il verde), la sicurezza e la protezione (il blu). Emozionato l’autore, Giacomo Travisani che, con il suo disegno, ha risposto ai tre requisiti che monsignor Fisichella ha così sintetizzato: pastorale, un logo che fosse subito ben compreso; tecnico grafico, che avesse una buona fattura per la riproducibilità, estetico, che fosse ben fatto e accattivante.

In verde il motto dell’anno santo, Pellegrini di speranza. Monsignor Rino Fisichella ha elencato anche una serie di grandi eventi, «non ancora un calendario, che invece sarà pronto entro l’anno» che chiameranno a Roma milioni di fedeli. Ci saranno giornate dedicate alla famiglia, ai giovani, ai bambini, ai movimenti e alle associazioni, ai nonni, allo sport, al personale sanitario, alle confraternite, ai cattolici orientali, ai poveri, ai carcerati… Dopo l'estate sarà disponibile anche un portale dedicato con una app con notizie in dieci lingue. Intanto, per prepararsi all’evento ci saranno due anni di riflessione in cui si porterà l’attenzione sui 60 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II e sulla preghiera. Due anni, «ha detto ancora monsignor Fisichella», che servono a rendere Roma e l’Italia luoghi che possono mostrare il meglio di sé»