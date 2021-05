«Per prime proteggiamo le mamme»

È primario dell'ospedale ai Colli di Padova, ma per la città è il responsabile dell'area funzionale materno- infantile Padova AUlSS 6 euganea. Gianfranco Jorizzo, 51 anni, ha seguito con la sua équipe le vaccinazioni di entrambe le dottoresse che hanno partorito, in marzo, le prime due bambine in Italia con anticorpi contro il Covid. Consigliere della società scientifica italiana e coordinatore nazionale dei punti nascita al ministero della Salute, durante il natale 2020 ha fatto una revisione della letteratura e raccolto più dati possibili sul vaccino mRNA «Una piccola molecola che entra nel corpo e non passa mai la placenta. Il 2 gennaio abbiamo pubblicato uno statement affermando che si possono vaccinare le donne in gravidanza e che non va interrotto l'allattamento. Chi si può vaccinare? Le donne incinta che sono operatrici sociosanitarie; le caregiver; le donne sopra ai 35 anni; le ipertese, le obese, le diabetiche, le asmatiche e le etnie minori. La popolazione straniera in particolare quella orientale che è stata più colpita». La dottoressa Anna Parolo (intervistata insieme alla collega Valeria Bernardi su Famiglia Cristiana 19 in edicola da giovedì 6 maggio, ndr) è la prima che, letto, lo studio decide di vaccinarsi. «Fa la prima dose, poi la seconda. Poi subito dopo la dottoressa Bernardi e diverse altre mamme medico. Sono 32mila in Veneto le donne in attesa e 410mila in Italia. Sono loro la vera categoria da tutelare».

Il dottor Jorizzo si batte perché la vaccinazione sia accessibile a tutte le future mamme, non solo a quelle a rischio per motivi di salute o di lavoro: «Quando tornavo a casa dalle mie figlie in piena pandemia a marzo 2020 avevano paura che le infettassi. I ragazzi nati nel nuovo millennio non hanno mai affrontato un ostacolo così grave. Quando mi mettevo in macchina nelle strade deserte pensavo che non sarebbe andata a finire bene». Il 10 marzo 2020 la telefonata di una collega lombarda dall'area più colpita: «Lei e il marito si erano infettati e presentavano una polmonite: respiravano male; mi chiedeva aiuto per trovare un posto in ospedale perché era tutto esaurito. Ho pensato davvero “Ci prenderà tutti, tutti noi dai 50 anni in su, le mie figlie ce la faranno e i giovani come loro ricostruiranno l'Italia, sarà come nel 1945 al termine del secondo conflitto mondiale”». Nel frattempo, però, i segnali incoraggianti venivano proprio dai più piccoli: «Perché i bambini non erano toccati dal virus. Credo che sia quello che ci ha permesso di mantenere la lucidità; puoi sopportare il lutto di una persona che ti ha generato, ma non dei figli. Veder nascere i neonati nonostante il Covid e sapere che non venivano contagiati mi ha fatto credere che ne saremmo usciti».