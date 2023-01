Per una cultura politica nuova, la sfida del mondo cattolico

La situazione politica che vive il nostro Paese esige che si apra un tempo in cui ai cittadini deve essere chiesto non soltanto il voto o l'espressione di un consenso ma un'assunzione di responsabilità. Con questo spirito Argomenti2000, l’associazione presieduta da Ernesto Preziosi e che riunisce, attraverso una rete di Circoli e associazioni locali, amministratori e persone dell'area cattolica impegnate nell'ambito sociale e politico sul territorio, intende offrire un contributo di riflessione come utile base di confronto. Appuntamento giovedì 12 gennaio alle ore 14 alla Camera dei Deputati per una conferenza sul tema “Chiamare il Paese alla responsabilità: per una cultura politica nuova”.

Mentre cresce la disaffezione e cala la partecipazione, di fronte alla difficoltà dei partiti ad uscire da una logica di autoconservazione è necessaria una chiamata di responsabilità. La politica democratica non può essere semplice delega ai partiti e ai parlamentari eletti, ma piuttosto riconoscimento della funzione politica di un tessuto plurale che anima la vita del Paese su più livelli (economia, cultura, relazioni sociali, assistenza, solidarietà, etc.) e chiede una piena responsabilità politica.

Per ridare fiato alla partecipazione si pone il problema del superamento delle attuali forme partitiche: occorre infatti uscire da una situazione che vede lo schiacciamento dell’identità delle forze politiche sul leader del momento ed è per questo che occorre intervenire tanto sulla legge elettorale quanto sulla attuazione dei contenuti dell’articolo 49 della Costituzione dando ai partiti un di più di capacità democratica.

Di qui, da parte dell’associazione, la proposta di un “Libro Bianco”, che verrà presentato nella prossima primavera e che contiene una visione del Paese maturata nel confronto con il tessuto vivo dell’Italia. Si tratta di una proposta di lettura politica del nostro tempo, elaborata guardando ad una cornice unitaria e al senso di una comune appartenenza, quella alla casa comune europea, che garantisce diritti e doveri, opportunità e libertà e che proprio per questo è un bene di cui avere cura e verso cui tutti siamo responsabili. Nel corso della conferenza stampa alla Camera saranno presentati i principali contenuti del “Libro Bianco”.