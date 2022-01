Alfredo Violante, il giornalista che pagò con la vita la difesa della libertà

«Questa Pietra d’inciampo è un ricordo vivo e pesante. Tante volte, di notte, ho sognato che papà tornava a casa e invece in tutti questi anni non ho avuto neanche una tomba su cui piangere. Oggi è come se fosse tornato finalmente a casa». Piange Paolo Violante, figlio di Alfredo, davanti al civico 79 di via Washington a Milano dove il giornalista pugliese abitava e dove venne arrestato davanti agli occhi del figlio che allora aveva nove anni e che ancora oggi, racconta, ha «impresso negli occhi il momento in cui arrivarono le guardie a prendere papà».

Quella intitolata ad Alfredo Violante, zio dell’ex presidente della Camera Luciano, è una delle nuove tredici Pietre d’inciampo posate a Milano in memoria di altrettante vittime della Shoah alla vigilia del Giorno della Memoria. «Quello di oggi è un giorno che permette di ricordare quelle persone la cui vita è stata spezzata dalla furia omicida del nazifascismo. Per l’amministrazione comunale la memoria deve essere tutti i giorni», afferma Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, presente con la fascia tricolore alla cerimonia davanti all’abitazione dove visse Violante, «è un momento molto importante anche per i giovani, sono loro che devono conoscere queste storie, così che si possano formare dei cittadini più consapevoli delle loro responsabilità e del loro futuro».

Alla cerimonia c’erano anche le nipoti di Alfredo, Caterina e Valentina, un gruppo di alunni della scuola della Comunità ebraica di Milano guidati dalla loro insegnante Anna Segre, Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah, e una folta rappresentanza dell’Associazione regionale pugliesi di Milano che nel 2019 ha proposto di posare una Pietra d’inciampo per Violante il quale dopo il suo trasferimento in Lombardia nel 1925 fu, tra le altre cose, animatore appassionato dell’associazione pugliese di Milano di cui divenne anche segretario generale.

«È un’emozione fortissima e un grande motivo di orgoglio», dice Valentina, «onestamente non mi aspettavo tutta questa folla anche se avrei preferito che ci fossero ancora più giovani perché sono loro che dovranno tenere viva la memoria in futuro. Gli anni passano e molti testimoni diretti non ci sono più».

«Ricordare Alfredo Violante», spiega il presidente dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, il gen. Camillo de Milato, «significa anzitutto rendere omaggio a un patriota e cittadino esemplare che negli anni bui del regime lottò con coraggio, passione e tenacia per la libertà e la democrazia fino a pagarne il prezzo con la sua stessa vita e far sì che il suo sacrificio non sia dimenticato. Al contempo vogliamo restituire alla memoria della città un pugliese ed eroe borghese che ha saputo onorare Milano con la sua intraprendenza e amore per la libertà senza mai recidere il legame con la terra natale continuando a scrivere per le testate pugliesi in un periodo in cui non era consentito poter esprimere il proprio pensiero».

Alla cerimonia erano presenti Marco Steiner, presidente del Comitato milanese che si occupa della scelta dei nomi a cui dedicare la Pietra d’inciampo, Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, mentre la posa delle tredici pietre (le altre saranno installate il 1° marzo prossimo) è stata trasmessa in diretta Instagram sulla pagina #pietredinciampo curata dagli studenti dell'Istituto Europeo di Design, che ha ricostruito tutte le storie dei deportati.

Le altre persone a cui è stata dedicata una Pietra d’Inciampo quest'anno sono Moisè, Rebecca Yohai e Signurù Varon; Alfredo Violante; Leone, Annita Bolaffi e Liliana Latis; Edgardo Finzi; Ettore Barzini; Luigi Schezzi; Vittorio Mondazzi; Santo Bencich. Luigi Frazza; Luigi Pietro Cappelletti; Aurelia Allegra Levi e Emma Laura Finzi; Wanda Vera Heimann; Beatrice Ottolenghi; Mario Luperini; Dante Spallanzani; Carlo Ferretti; Giuseppe Ceccatelli; Adriano Pogliaghi.