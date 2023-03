Più la guerra si inasprisce, più la pace diventa urgente

Veramente la pace sembra perduta. Scorriamo le notizie per trovare qualche segnale positivo che indichi una via di soluzione. Ma non se ne trovano. Qualche volta si spera che qualcosa avvenga dietro le quinte. Cercare vie di pace non è cedere all’aggressione russa all’Ucraina, che più passa il tempo, più appare come brutale e inutile. E, come sottolineo da quasi dodici mesi, sono gli ucraini a pagarne in larga parte il prezzo, con morti, distruzioni, violenze subite. Infatti, nonostante la sua resistenza sorprendente (prima di tutto per i russi che non la prevedevano), l’Ucraina soffre tanto. Tra i Paesi più poveri d’Europa, ha perduto il 30% della sua economia, con 16 milioni di ucraini senza lavoro e 17,5 milioni che nel 2023 avranno bisogno di aiuti umanitari (peraltro, dopo lo slancio iniziale, in calo). Milioni di ucraini sono all’estero. Fino a quando durerà questo strazio? Non possiamo rassegnarci a che gli ucraini paghino un prezzo così alto.

Tra l’altro, questa guerra, così brutale ma anche così particolare (in cui l’Ucraina non può attaccare in territorio russo), pone di fronte a un evidente rischio di allargamento. Basta un incidente. Molti suggeriscono che la Russia intende condurre una politica aggressiva su più vasto raggio per ricostruire parte dell’impero perduto: lo mostrerebbe la sospensione della partecipazione al Trattato sulla riduzione delle armi nucleari e la revoca di un decreto sulla sovranità della Moldavia nell’ambito della politica russa. D’altra parte settori minoritari in Occidente pensano che la pace non sarà assicurata senza la caduta di Putin, cui mirerebbe questa guerra di autodifesa. Poco è chiaro, se non le tante vittime e i tanti dolori. Edgar Morin, forte dell’esperienza dei suoi 101 anni e della sua libertà di spirito, scrive: «Più la guerra si aggrava, più la pace è difficile e urgente. Evitiamo una guerra mondiale. Sarebbe peggio della precedente». C’è un blocco che noi cittadini comuni sentiamo molto. Ma lo sentono pure non pochi politici. Il blocco è che non si può fare altro che combattere. Scriveva Stefan Zweig alla vigilia della Seconda guerra mondiale: «Me ne stavo come tutti gli altri nella mia stanza, indifeso come una mosca, impotente come una lumaca, mentre era in gioco la mia vita e la mia morte… il mio futuro ». Quando un conflitto comincia, le sorti sono nelle mani di pochi signori della guerra.

Siamo obbligati a restare nella nostra stanza indifesi come una mosca o impotenti come una lumaca? Bisogna uscire da questa sensazione di impotenza, non perché non abbia seri fondamenti, ma perché ci fa sprofondare nell’indifferenza. La preghiera, per i cristiani e i credenti, è una protesta contro la guerra, consapevoli che il Signore della pace ascolta la nostra invocazione. Ma anche coltivare pensieri di pace, informarsi, esprimersi individualmente o insieme pesa nell’opinione pubblica e, forse, nell’orientamento dei Governi. Il blocco della situazione internazionale non può essere assunto e ratificato dai nostri cuori e dalle nostre menti. La pace non può e non deve essere perduta per sempre.