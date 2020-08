Genova e il nuovo Ponte tra dolore e orgoglio: «Non c'è nulla da festeggiare»

dall'inviato a Genova

Guardi il ponte ormai finito e pensi che possiamo farcela. Il vuoto dell’orizzonte sul Polcevera è stato colmato. Il dolore di Genova no. Un paradosso per questa città divenuta un modello per il resto d’Italia: non è mai stata così elogiata, non è mai stata così depressa. «Non riusciamo a festeggiare perché su quel ponte potevo esserci io, mia figlia, uno di noi», dice un signore che prende il caffè in un bar sotto il Morandi, in via Fillak. «Prima non la conosceva nessuno, neanche i genovesi», ride amaro Giuseppe Rodinò, ex sfollato. La sua casa, all’incrocio con via Porro, non c’è più. Abbattuta. Al suo posto c’è un escavatore che sta spianando il terreno per preparare la "Radura della memoria", il monumento (provvisorio) voluto dal Comune con 43 alberi, il numero delle vittime. I familiari si ritroveranno qui, non lassù. Non subito, però: prima dell’inaugurazione ufficiale incontreranno il presidente della Repubblica Mattarella in Prefettura.

Attorno all’ex ponte Morandi è un frenetico viavai. Urla di capocantieri, i camion che completano il collaudo statico, gli operai che neppure il coronavirus ha fermato. Settecento giorni dopo quella mattina, un crollo che sembrava irreale, Genova ha il suo nuovo ponte: dopo l’inaugurazione del 3 agosto, sarà percorribile dal 5. È intitolato a San Giorgio, che apparve ai crociati al termine di una battaglia in cui l’intervento dei genovesi era stato decisivo per la vittoria contro i turchi. Orgoglio della Genova che fu.

Ora davanti al ponte, destinato a diventare il biglietto da visita del Paese in un momento drammatico a causa della pandemia, si tira un sospiro di sollievo. I genovesi assomigliano alla loro città: non sono facili. Hanno stemperato la loro proverbiale durezza caratteriale e ideologica in un pragmatismo che gli consenta di ripartire. Due milioni di euro al giorno: tanto ha perso la città senza il ponte, costringendo chi doveva raggiungere il porto a zig-zag infernali. Perché Genova è il porto del Nord Italia. E il porto con i container e l’Acquario, le navi da crociera e i mercantili, resta il motore dell’economia della città, il suo ancoraggio al mondo, il fattore che ne definisce l’identità.

L’altro paradosso è che il ponte è stato tirato su in pieno lockdown. Gli italiani hanno seguito con trepidazione i lavori, per immaginare forse una ripartenza. Il viadotto, progettato da Renzo Piano, è stato costruito in 15 mesi dal consorzio PerGenova (Webuild, ex Salini-Impregilo, Fincantieri e Rina). I lavori sono iniziati il 15 aprile 2019 con la posa del primo palo di basamento della pila 6, dopo la demolizione dei tronconi del Morandi rimasti in piedi. Sono state utilizzate 24 mila tonnellate di acciaio, equivalenti a tre Tour Eiffel, e 67 mila metri cubi di calcestruzzo, pari a un Empire State Building e mezzo. La lunghezza è di 1.067 metri e conta 19 campate. Gli operai hanno lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in turni paralleli sottoterra, in elevazione, in quota, dentro l’impalcato e sopra la soletta. «Tranne Natale e Capodanno, erano sempre lassù», dice don Gianni Grosso, il parroco di San Bartolomeo della Certosa, la parrocchia della Valpolcevera che anche quest'anno organizzerà la Messa di suffragio per le vittime del Morandi.