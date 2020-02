Ecco le ambasciatrici e gli ambasciatori di Telefono Rosa

(nella foto in alto: don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana, premia Shirin Ebadi, seconda da sinistra)

Anche quest’anno Telefono Rosa ha scelto i suoi ambasciatori e le sue ambasciatrici, nella cornice del Circolo dei Magistrati della Corte dei conti di Roma, venerdì 21 febbraio. Si tratta di persone scelte per la loro notorietà e per il loro riconosciuto talento nel mondo delle arti, della scienza, della politica, dell'intrattenimento e della cultura. Donne e uomini con un profondo desiderio di aiutare e donare parte del loro prezioso tempo, coinvolgendo il proprio pubblico sui temi che il Telefono Rosa affronta sin dal 1988. In questi 32 anni di attività il Telefono Rosa è diventato un faro per tutte le donne che hanno subito violenza, accogliendo, ascoltando e supportando queste donne e i loro figli, in modo che riacquistino, nel percorso predisposto per loro, fiducia in se stesse, riprendendo a vivere insieme ai loro bambini e accompagnandole nel difficile percorso della denuncia alle autorità. Le vittime vengono sostenute legalmente, psicologicamente e, se occorre, anche economicamente, provando così a reinserirle nel mondo del lavoro.

I personaggi insigniti sono: Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003 (premiata dal direttore di Famiglia Cristiana don Antonio Rizzolo); Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio (la consegna del riconoscimento da parte del condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo); l'economista Pasquale Tridico, presidente dell'INPS; Nunzia Ciardi, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Emanuela Dell’Aquila, medico oncologo e ricercatrice; Massimo Martinelli, vicedirettore del Messaggero; Eleonora Daniele, giornalista, autrice e conduttrice televisiva; Marco Liorni, autore e conduttore televisivo.

“Oggi per noi è un momento molto importante, condividiamo la nostra missione con persone di grandissimo spessore”, ha affermato la presidente di Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli. "Non siamo sole a portare avanti la battaglia contro la violenza. Il nostro lavoro è stato sempre supportato dalle nostre ambasciatrici e dai nostri ambasciatori. Insieme, giorno dopo giorno, abbiamo cercato di aiutare la parte più debole della nostra società. Anche se il 2019 è stato per noi un anno veramente difficile: abbiamo perso la nostra vicepresidente Paola Lattes che per 25 anni si è impegnata con grande professionalità alla crescita della nostra associazione e insieme siamo riuscite ad essere presenti in diverse regioni d’Italia”.

Il 2019, ha proseguito la presidente dell’associazione, “è stato un anno costellato da tanti problemi: la violenza è in aumento e, purtroppo, da parte della società non c’è solidarietà e comprensione, Ogni giorno il nostro compito è sempre più difficile”.

In questi 32 anni il Telefono Rosa ha risposto a più di 750.000 telefonate, migliaia di donne sono venute nelle nostre sedi per chiedere la consulenza legale e psicologica. L’Associazione si è costituita parte civile in diversi processi per violenza contro le donne. Attualmente sta seguendo un processo terribile, quello della giovanissima Desire’ barbaramente violentata e uccisa due anni fa a Roma - San Lorenzo. “Questo è il nostro lavoro”, ha concluso Maria Gabriella Carnieri Moscatelli “e insieme a tutte le nostre amiche ed i nostri amici lo porteremo avanti con sempre maggiore impegno sperando in un 2020 meno violento”.