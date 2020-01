Sul podio l'Italia che fa bene il bene

A premiare don Mazzi c’era anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e un altro prete di strada vicino agli emarginati, il cappellano del carcere minorile Beccaria don Gino Rigoldi. «È un premio importante perché dietro a don Mazzi c'è un popolo, una comunità e sono contento quando si riconosce il bene che fanno questi preti un po’ straordinari», ha detto Delpini accolto dagli applausi della platea, «anche i preti ordinari però tengono in piedi reti di solidarietà e di relazioni buone anche se a volte non appaiono. Anche a loro va la nostra gratitudine». Poi l’Arcivescovo si è soffermato sul senso di questo Premio: «Qui non si tratta tanto di fare le classifiche ma portare all'evidenza quello che i City Angels fanno tutti i giorni, senza chiedere applausi e premi, per una visione ben precisa del mondo e dell'essere uomini. Il volontariato e la solidarietà spesso sono scambiati per eroismo, ma è la vita ordinaria. La stranezza è l'indifferenza, l'egoismo, voltare la testa da un’altra parte. Per questo invito i premiati a superare l'imbarazzo del ricevere un premio e alzarsi la mattina per dire: che giorno è oggi? È un giorno benedetto da Dio». Anche il fondatore e presidente dei City Angels, Mario Furlan, in apertura della manifestazione, ha voluto richiamare il significato del Premio: «Spesso», ha detto, «sentiamo dire che fa tutto schifo e che la gente è cattiva, che i migranti sono tutti delinquenti, che nessuno fa niente per aiutare l’altro. Sono sciocchezze. C'è tanta bella gente in giro e questi campioni che oggi premiamo con la loro solidarietà ed empatia, che sorella della fratellanza, ci fanno sentire di essere orgogliosi di essere milanesi, italiani e soprattutto umani ».

L’altra Italia, quella della solidarietà che ha a cuore il bene comune, si è data appuntamento giovedì mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del comune di Milano, per la XIX edizione del premio “Il Campione”, promossa dall’associazione di volontariato dei City Angels per dare un riconoscimento a coloro che si sono messi a servizio della comunità attraverso varie iniziative che spaziano dalla legalità alla lotta al razzismo e al bullismo, dall’integrazione all’assistenza ai poveri e senzatetto, dalla memoria della Shoah alle iniziative per promuovere la cultura nelle periferie. I dieci vincitori sono stati selezionati da una giuria che comprende direttori e giornalisti di diciannove organi d'informazione, tra cui Corriere della Sera, Il Giornale, La Repubblica, Il Giorno, ANSA, Tgr Rai, Tgcom 24, Famiglia Cristiana e Avvenire.

Ecco i dieci premiati

In una sala Alessi affollatissima sono stati premiati come Campione del coraggio Angel Micael Vargas Fernandez, il giovane del Lodigiano che con un gesto eroico lo scorso 14 settembre ha salvato la vita ad un bambino di 4 anni che stava precipitando dal balcone di casa. Campione per la Giustizia Gabriele Nissim presidente e fondatore di Gariwo, il “Giardino dei Giusti” che a Monte Stella, a Milano, ricorda coloro che, in tutto il mondo, lottarono contro il genocidio e per i valori di umanità e solidarietà; per l’etica il riconoscimento è andato Alex Toselli, che ha introdotto il concetto di Albergo Etico in Italia con il suo hotel ad Asti, e Antonio Pelosi, creatore dell’Albergo Etico a Roma: un hotel a tre stelle che dà lavoro a ragazzi disabili e down; che offre cibi a basso impatto ambientale, e il più possibile a chilometro zero e biologici; e che applica tariffe più basse degli altri alberghi della stessa categoria, per essere accessibile a un numero più ampio di clienti.

Per il lavoro, è stato premiato Riccardo Bosi, creatore di una ciclofficina a Cormano, nel milanese dove aiuta, insegnando un mestiere, persone in difficoltà e migranti. Uno di loro è stato assunto; altri, dopo aver imparato il lavoro, hanno poi trovato lavoro in altri luoghi. Bosi è anche volontario in Tanzania: aiuta la popolazione ad usare la bicicletta, in un paese con pochi mezzi motorizzati. Durante la premiazione ha donato una bicicletta della sua officina ai City Angels per le loro attività di presidio sul territorio. Campione per lo sport è Igor Trocchia, allenatore di calcio a Pontisola (Bergamo). Ha ritirato la sua squadra di esordienti a causa degli insulti razzisti. È stato premiato dal presidente della Repubblica Mattarella. Per la cultura il premio è andato a Marco Salamon, che a Milano ha dato vita alla Piccola biblioteca libera all’Isola, accanto alla Casa della Memoria. Si tratta di una biblioteca all’aperto, aperta a tutti e dedicata alla lettura e allo scambio di libri. E’ stata vandalizzata due volte in poco tempo, ma in entrambi casi è ripartita.

Nella categoria volontariato invece assegnato il riconoscimento a Pietro Perelli, giovane ingegnere triestino trapiantato da anni a Milano, tra gli organizzatori della Barcolana. È la più grande regata al mondo, nel golfo di Trieste. Da alcuni anni partecipa alla gara con un equipaggio di malati di SLA. Per la solidarietà, Aldo Scaiano, fondatore dei Gatti spiazzati. Sono senzatetto e persone in stato di difficoltà, che svolgono l’attività di guide turistiche speciali. Raccontano Milano dal punto di vista di chi vive sulla strada. Per la categoria medicina premio collettivo ai ventitrè primari in pensione che a Borgomanero (Novara), coordinati dall’Auser, visitano gratuitamente le persone in difficoltà. Infine, per la categoria legalità, è stata scelta Eugenia Carfora, la preside coraggio del Parco Verde di Caivano (Napoli). In uno dei quartieri a più alta densità criminale, con una piazza di spaccio tra le più grandi d'Europa e una dispersione scolastica da allarme rosso, ha rilanciato la missione della scuola come luogo di educazione, legalità e bellezza. Quando è arrivata nell'Istituto Viviani, poi soppresso, Carfora aveva trovato erbacce alte un metro, vetri rotti, il tunnel della droga nel cortile, pistole sotterrate ovunque. L'ha rimesso a posto, colorandolo, installando quattordici laboratori e persino una sala multisensoriale per i bambini disabili. Da scuola fantasma a scuola modello. Ogni mattina va a cercare i ragazzi per strada o nelle case per portarli a scuola. Ora è preside dell'Istituto professionale Morano, dove porta avanti gli stessi valori. «Il mio compito», ha detto, «è abituare i bambini e i ragazzi alla bellezza all’interno della loro scuola, in modo che si facciano portavoce di questi valori una volta che varcano i cancelli dell’Istituto».

In chiusura della cerimonia sono stati consegnati anche i premi “Il Campioncino”, un riconoscimento attribuito ai giovani che si sono distinti per gesti di solidarietà. Quest’anno sono andati alla Scuola primaria A. da Fano della Comunità ebraica di Milano, che hanno promosso una raccolta di beni per i senzatetto di Milano, e agli studenti del liceo Cavalleri di Parabiago, hinterland milanese, che da sei anni svolgono attività di volontariato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Legnano.