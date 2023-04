Premio letterario "don Tonino Bello", stasera la cerimonia conclusiva

Il Premio letterario Don Tonino Bello, dedicato alla poesia metafisico-civile e al giornalismo di prossimità e promosso dalla redazione del settimanale diocesano Luce e Vita e dall’Associazione Stola e Grembiule, è giunto alla sua terza edizione. La premiazione avrà luogo stasera alle ore 18.30 presso l’Aula magna del Seminario Vescovile e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del settimanale Luce e Vita e canali social diocesani. I titoli dei primi tre testi classificati per entrambe le sezioni del Premio, del testo scritto da una donna che ha ricevuto il premio speciale del Movimento Internazionale Donne e Poesia e dei testi a cui è stata conferita altra menzione saranno resi noti durante la serata e comunicati subito dopo su Luce e Vita on line. La serata di premiazione sarà moderata da Roberta Carlucci, redattrice di Luce e Vita e membro del comitato organizzatore del Premio e interverranno:

don Angelo Mazzone , Associazione Stola e grembiule;

, Associazione Stola e grembiule; Michelangelo Parisi , direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali;

, direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali; don Oronzo Marraffa , Vicepresidente vicario della FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici e responsabile regionale delle Comunicazioni sociali CEP;

, Vicepresidente vicario della FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici e responsabile regionale delle Comunicazioni sociali CEP; Anna Santoliquido , poeta e scrittrice;

, poeta e scrittrice; Gianni Antonio Palumbo , ricercatore in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Foggia e curatore della rubrica di poesia metafisico-civile Riflessi per il settimanale Luce e Vita;

, ricercatore in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Foggia e curatore della rubrica di poesia metafisico-civile Riflessi per il settimanale Luce e Vita; Luigi Sparapano , direttore di Luce e Vita, settimanale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi;

, direttore di Luce e Vita, settimanale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; Tania Adesso, attrice e lettrice.

Previsti i saluti del Vescovo Mons. Domenico Cornacchia.

I partecipanti alla terza edizione del Premio sono stati 88, equamente suddivisi tra donne e uomini, provenienti da tutte e sei le province della Puglia e da varie regioni italiane, tra cui Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Nella sezione poetica l’età dei partecipanti è stata dai 19 agli 83 anni, mentre per il giornalismo dai 22 ai 67 anni. Nelle ultime settimane le giurie per le due sezioni di poesia metafisico-civile e giornalismo di prossimità hanno portato a termine le valutazioni degli scritti, che sono risultati essere in totale 115 per la sezione poetica e 21 per la sezione giornalistica.

Di seguito i nomi dei poeti, giornalisti e letterati che per la sezione dedicata alla poesia metafisico-civile hanno valutato i componimenti:

Anna Santoliquido , poeta e scrittrice;

, poeta e scrittrice; Onofrio Arpino , scrittore;

, scrittore; Domenico Defelice , scrittore e critico;

, scrittore e critico; Gianni Antonio Palumbo , ricercatore;

, ricercatore; Emanuela Vinai , redattrice per l’Agenzia SIR;

, redattrice per l’Agenzia SIR; Pasquale Vitagliano, poeta.

Allo stesso modo, qui di seguito si riportano i nomi dei giornalisti che per la sezione dedicata al giornalismo di prossimità hanno valutato gli articoli: