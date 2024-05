Il premio Rosa Camuna della regione Lombardia a Fedele Confalonieri, Ambra Angiolini e alla giornalista Daniela Cuzzolin Oberosler

Che cosa hanno in comune Umberto Bossi e Mahmood,? Una rosa. Anzi, per la precisione una Rosa camuna. Si tratta di una delle più famose incisioni su roccia della Val Camonica. E la sua stilizzazione, realizzata da Pino Tovaglia, Bob Noorda, Roberto Sambonet e Bruno Munari nel 1975, è diventata il simbolo della Lombardia. La stessa Regione nel 1996 ha istituito un premio annuale nominato "Rosa Camuna" e dedicato alle donne che, con il loro contributo di eccellenza, rappresentano l'importanza decisiva della presenza femminile nella vita sociale, economica e culturale della regione. La più alta onorificenza della Regione Lombardia che sarà assegnata durante un evento il prossimo 29 maggio a Palazzo Lombardia , giorno in cui si celebra anche la Festa della regione. Il Rosa Camuna prevede l'assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e 2 decisi dal presidente Attilio Fontana che verranno attribuiti quest'anno a Fedele Confalonieri ("milanese doc, manager di successo, cui la città ha affidato la presidenza della Veneranda Fabbrica del Duomo") e Dolce&Gabbana ("impresa di eccellenza che celebra i suoi 40 anni ed è motivo di grandissimo orgoglio della nostra regione nel mondo"). Inoltre, è previsto il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio Regionale e di u na serie di 'Premi tematici Rosa Camuna del Presidente'. Tra quest'ultimi, riconoscimenti a Umberto Bossi (Premio per le Riforme Istituzionali), Mahmood, Ambra Angiolini e anche alla giornalista Daniela Cuzzolin Oberosler.

Daniela Cuzzolin Obersilver, classe 19645, torinese, è una giornalista Rai della redazione di Milano. In passato ha già avuto importanti riconoscimenti . Nel 2007 ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica per aver aiutato gli abitanti di Bema (Sondrio), piccolo borgo di 145 persone sulle Alpi Orobie della Valtellina, per oltre due mesi rimasto isolato dal resto della Lombardia durante l'alluvione dell'inverno 2002.Daniela Cuzzolin Oberosler, che per 4 anni e mezzo ricoprì poi il ruolo di assessore indipendente a Bema, organizzò una serie di manifestazioni di rilievo nazionale per richiamare l'attenzione sulla montagna che non deve morire, facendo sì che il Comune ricevesse sostegno economico e morale da importanti enti pubblici per ricostruire la strada, franata a causa delle forti precipitazioni piovose, l'unica allora che collegava il piccolo paese con il fondovalle. Daniela Cuzzolin Oberosler nel 2019 ha ricevuto il premio alla carriera dell' Associazione Milanese Amici della Lirica per aver dato un significativo contributo al giornalismo televisivo in Italia e in particolar modo durante i suoi servizi RAI realizzati sul TGR Lombardia. Infine nel 2020 ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro.