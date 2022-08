Fano Adriano ricorda don Giuseppe Zilli con un premio per il giornalismo

La cittadina abruzzese di Fano Adriatico, paese sul versante teramano del Gran Sasso, ha inaugurato la prima edizione del Premio Giuseppe Zili per il giornalisimo, dedicato alla figura dello storico direttore di Famiglia Cristiana che guidò dal 1954 al 1980 (anno della sua morte), traghettando il settimanale attraverso una straordinaria stagione di sviluppo e di crescita. Zilli nacque nel 1921 a Fano Adriatico, da una famiglia umile dedita alla pastorizia. Entrato nella Società San Paolo, venne ordinato sacerdote nel 1947. E nel corso della sua vita il sacerdote e giornalista mantenne sempre un legame molto forte con il suo luogo di nascita. Sotto la sua lungimirante direzione Famiglia Cristiana diventà la testata più diffusa del mondo cattolico e una delle più vendute in Italia. Zilli fondò anche il mensile Jesus, dedicato alla cultura religiosa.

Il riconoscimento, nato nel 2022 per iniziativa delll’Associazione “Premio Giuseppe Zilli”, ha l’obiettivo di promuovere, specialmente tra le nuove generazioni, la conoscenza della figura, appunto, di Zilli, assegnando riconoscimenti a giornalisti che si siano distinti per la qualità del loro lavoro. Ogni edizione del Premio ha un tema scelto anno per anno dal presidente della giuria. Quest’anno, per la prima edizione, la presidenza è stata assegnata a una donna, la giornalista della Rai Maria Concetta Mattei, che è stata anche la prima donna a dirigere la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Gli altri componenti della giuria: Angela Ciano, Lucilla Sergiacomo, Antimo Amore, Stefano Pallotta, Pier Paolo Pittau, Simone Gambacorta. Alla giuria si è aggiunto un Comitato d’onore che, fra i vari membri, ha annoverato anche l’attuale direttore di Famiglia Cristiana Stefano Stimamiglio, il condirettore Luciano Regolo e l’ex direttore Antonio Rizzolo.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 agosto all’Eremo dell’Annunziata. I vincitori, annunciati lo scorso 14 luglio nella sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a Roma, sono stati: Giancarlo Ciccone, dell’Italian Service Bbc, per il Premio alla carriera; Francesco Paolucci, giornalista freelance, per il Giornalismo Web; Lavinia Spingardi, giornalista di Sky Tg24, per il Giornalismo televisivo; Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, per il Giornalismo cartaceo; Andrea Vianello, direttore delle testate Rai Giornale Radio e Rai Radio 1, per il Giornalismo radiofonico.