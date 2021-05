Liberarsi dal senso di colpa con l'aiuto di Dio

#andràtuttobene? Sì, ma la speranza cristiana è diversa (e più profonda)

Un libro del teologo Luigi Maria Epicoco con Saverio Gaeta dal titolo La speranza non è morta. Parole di fede in tempo di crisi (Edizioni San Paolo): «Non significa semplicemente augurarsi di farla franca per questa volta. Non è scontato che vivere una situazione drammatica ci porti automaticamente a comprenderne il senso»