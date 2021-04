Primo maggio a Napoli, il sacrificio quotidiano degli "eroi" in corsia

Il camice bianco del primario e dei medici, la divisa verde degli infermieri, quella rosa di chi lavora nel reparto dei bambini, quella bianca degli operatori sanitari. E poi ancora, quella blu delle guardie giurate e quella arancione di chi si occupa della pulizia dell’ospedale. Alla vigilia del Primo maggio e in occasione della festa dedicata a San Giuseppe lavoratore, la Chiesa di Napoli celebra tutte queste ‘divise’, ovvero gli uomini e le donne che non si sono mai fermati, iorno e notte in corsia. Nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini situata all’interno dell’ospedale dei Pellegrini, nel centro storico di Napoli, l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia ha celebrato Messa. Ma soprattutto ha potuto guardare negli occhi chi, da quasi due anni, non si ferma mai. E ancora prima di ascoltare le parole del direttore sanitario Alfonso Basso, l’arcivescovo ha potuto leggere negli occhi di chi si prende cura degli altri, la stanchezza. “Gli occhi - ha detto Battaglia - arrivano prima delle mani, benedico la vostra stanchezza, so da cosa nasce per questo occorre benedirla”.

“Sono eroi, ma adesso sentono la stanchezza di quest’ultimo anno e mezzo" Alfonso Basso, direttore sanitario dell’ospedale dei Pellegrini, parla dall’altare della chiesa, alle sue spalle c’è una rappresentanza di tutte le categorie che lavorano nell’ospedale, ci sono i malati ci sono i sindacati e ci sono le istituzioni. È davanti a tutti, ma il suo discorso sembra una confessione intima tra un medico e un sacerdote. “Non curiamo la malattia ma la persona, facciamo il possibile per considerare la malattia inserita nel corpo di una persona e cerchiamo di essere vicini ai nostri pazienti il più possibile - dice il direttore sanitario - ma adesso siamo stanchi, molti di noi si sono contagiati mentre erano impegnati nel lavoro, c’è un logorio che con questa festa cerchiamo di superare affinché tutti i lavoratori possano godere di una parola di conforto”. Le braccia degli infermieri sorreggono continuamente i pazienti anche quando sono fuori dal reparto e chiedono di entrare in chiesa per assistere alla celebrazione. La stanchezza però non si è annidata nelle braccia ma nel loro stato d’animo. Per chi lavora in ospedale essere stanco vuol dire sopportare il peso di grandi responsabilità proprio come quella del contagio. Ma superarla e tornare al lavoro con grande forza come ha fatto il dottor Gerardo Giudice, direttore responsabile della unità complessa di ortopedia e traumatologia. A poche ore dall’essere vaccinato contrae il virus. Risulteranno positivi anche la moglie e i figli. Ha testato sul suo corpo la brutalità del Covid-19 ma “Il signore ha sollevato le sue braccia” ed è tornato al lavoro. Un lavoro di cui è innamorato.

“Prego affinché possiate ritrovare consolazione in Dio, affinché dia sollevo alla vostra stanchezza e sollevi le vostre braccia”. Il messaggio dell’arcivescovo Battaglia è rivolto agli operatori sanitari non solo presenti nella chiesa ma anche a quelli che ha incontrato mentre erano al lavoro visitando alcuni reparti dell’ospedale come quello di nefrologia. “Quando ho visto i malati inchiodati al letto, a quelle macchine, ho capito dagli sguardi, la prima forma di cura, che si scambiavano con medici ed operatori che c’era umanità - dice Battaglia - con la vostra resistenza ci avete restituito proprio il senso di umanità, quell’ umanità che si prende cura dell’umanità. Di quella ferita che c’è e che ha bisogno di aiuto”. E proprio quell’umanità, quel lavoro che non si è mai fermato promuove il valore della vita: “ogni vita ha dignità, sempre, in qualsiasi condizione, ricordatelo” dice Battaglia rievocando l'esperienza personale, in Calabria in cui ha raccontato la conversione di una malata di Aids. “Dio si serve della sofferenza per andare incontro alle persone e si prende cura della vostra vita. Allo stesso tempo lui affida le cure dell’umanità nelle vostre mani, quella stanchezza che provate dona ad ogni vita valore dignità e senso”.

E non è un caso che abbia voluto celebrare san Giuseppe lavoratore in una chiesa affidata dall'Arciconfraternita dei Pellegrini che oggi conta più di 700 aderenti di ogni età e condizione sociale. L’arciconfraternita guidata dal primicerio l'ex procuratore generale Vincenzo Galgano che ha accolto monsignor Battaglia, nasce a Napoli nel 1578, per iniziativa di un gruppo di artigiani che, ispirati della confraternita romana fondata da San Filippo Neri, da questa mutuano il nome e la principale finalità statutaria: offrire accoglienza e ristoro ai pellegrini che, privi di ogni mezzo, facevano tappa nella città. Tutto nella chiesa della Santissima Trinità parla di sofferenza concretamente accolta, alleviata, consolata: le grandi pale d’altare che raffigurano il transito di San Giuseppe, le Marie e Giovanni sotto la Croce, la lavanda dei piedi, da circa 450 anni attirano occhi in cerca di consolazione, raccolgono incessantemente le preghiere dei malati: dapprima pellegrini e vagabondi - o senza dimora come diremmo oggi – poi “convalescenti” malati per lo più di stenti, infine pazienti dell’ospedale sorto nei primi anni dell’Ottocento e dal 1970 passato al SSN. Una basilica minore che però ospita al suo interno una basilica maggiore “perché i lavoratori, i malati che sono fatti di carne sono una basilica maggiore”.