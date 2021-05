Processo ex Ilva, condannati i Riva e l'ex governatore pugliese Vendola

Condanne pesanti anche se siamo ancora al primo grado. Il processo sull’Ilva denominato «Ambiente svenduto» si è concluso (per ora) con una condanna di ventidue anni per Fabio Riva, 20 per Nicola Riva, gli ex proprietari del gruppo siderurgico e principali imputati. La sentenza della Corte d’Assise di Taranto per il processo con 47 imputati relativo al reato di disastro ambientale dell’Ilva con la gestione Riva è stata letta lunedì mattina in aula dalla presidente Stefania D’Errico alle 10.45 che ha guidato una giuria popolare tutta al femminile. Un verdetto arrivato dopo 329 udienze durate cinque anni (la prima il 17 maggio del 2016). La richiesta dell’accusa era di 28 anni per Fabio Riva e 25 per Nicola Riva, ex proprietari ed amministratori dell’azienda.

La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 21 anni e 6 mesi di carcere anche l'ex responsabile delle relazione istituzionali Girolamo Archinà e a 21 anni l'ex direttore dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso. Condannato a 17 anni e sei mesi l'ex consulente della procura Lorenzo Liberti.

Ma questa è una sentenza che travolge anche la politica pugliese.Tre anni e mezzo di reclusione sono stati inflitti all'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. I pm avevano chiesto la condanna a 5 anni. Vendola è accusato di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far «ammorbidire» la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. Condannato a 3 anni di reclusione l'ex presidente della Provincia Gianni Florido, che risponde di una tentata concussione e di una concussione consumata, reati che avrebbe commesso in concorso con l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva (condannato a 3 anni) e l'ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva Girolamo Archinà (condannato a 21 anni e mezzo). I pm avevano chiesto 4 anni per Florido e Conserva, 28 anni per Archinà.

La sentenza dispone anche la confisca degli impianti dell'area a caldo che furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 (poi venne concessa la facoltà d’uso) e delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici. In ogni caso la confisca degli impianti sarà effettiva dopo la sentenza definitiva in Cassazione e al momento resta la facoltà d'uso da parte di Acciaierie Italia, la nuova compagine societaria formata da ArcelorMittal e Invitalia.

Nichi Vendola è stato tra i primi a contestare la sentenza: «Sappiano i giudici che hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia», scrive in una nota, «hanno umiliato persone che hanno dedicato l'intera vita a battersi per la giustizia e la legalità. Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell'Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella azienda. Ho taciuto per quasi 10 anni - conclude Vendola - difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò contro questa carneficina del diritto e della verità».