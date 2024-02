"Spacciatori di opportunità": il Progetto Futura fa tappa a Napoli

Giovedì 8 febbraio a Napoli Dedalus Cooperativa Sociale ospita "Spacciatori di opportunità", una discussione sulla povertà educativa femminile con interlocutori nazionali e con le istituzioni cittadine a partire dai risultati del primo anno del Progetto Futura .

Iniziativa nazionale attuata a Venezia, Roma e Napoli , il Progetto Futura è promosso da Save the Children , Forum Disuguaglianze e Diversità e YOLK™ in collaborazione con Intesa Sanpaolo , e vede protagoniste trecento ragazze e giovani donne tra i 13 e i 24 anni - tra cui 50 mamme – che vivono situazioni di grave povertà e/o forte vulnerabilità .

Futura prevede l’attivazione di “Piani personalizzati di accompagnamento educativo” , definiti a partire dagli specifici bisogni e aspirazioni di ogni ragazza e giovane donna coinvolta. A ogni programma attivato è collegata una “ risorsa economica a dote ” che, grazie al protagonismo e confronto con giovani e famiglie, viene declinata su specifiche attività o sostegni materiali e immateriali in una sorta di “contratto socio-educativo” in cui entrambe le parti in causa sottoscrivono impegni, responsabilità e investimenti.

A partire dai risultati e dall’esperienza maturata nei primi mesi di progetto, i relatori di "Spacciatori di opportunità" dialoghereanno su come il Progetto Futura riesca a sperimentare interventi innovativi in grado di arginare e contrastare la complessità di fattori che producono dispersione scolastica e fallimento formativo.

Tra i relatori, Raffaela Milano, direttrice programmi Italia-Europa di Save the Children, Raffaella Palladino, vice-presidente della Fondazione “Una, nessuna, centomila”, Silvia Mastrorillo, referente del progetto per la città di Napoli di Dedalus cooperativa sociale.

Dedalus cooperativa nasce a Napoli nel 1981 da un gruppo di persone con storie, competenze e saperi differenti, esperte di economia, mercato del lavoro, ricerca e politiche sociali. Lavora nel campo della ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale, con lo scopo di intervenire nel campo delle problematiche connesse all’esclusione sociale delle fasce deboli, dell’economia del territorio e dello sviluppo locale.

Per iscrizioni all'evento dell'8 febbraio: https://forms.gle/5yjAbE4CiAKsfny28