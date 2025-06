Quando la rete fa male, l’AI può salvarci

È qui che entra in gioco NetGuardian , un'applicazione basata sull’ Intelligenza Artificiale pensata per monitorare in tempo reale le chat scolastiche, misurare l’esposizione al rischio di cyberbullismo e supportare educatori, insegnanti e studenti nell’individuare i segnali d’allarme prima che sia troppo tardi. Una vera e propria sentinella digitale al servizio della comunità educante, capace di leggere i linguaggi e i sottotesti delle conversazioni tra pari, fornendo un’indicazione oggettiva del livello di rischio per ogni classe.

«Quando succede un casino, quando sono nei guai, cosa devo fare?». È questa la domanda – semplice, diretta, disperata – che molti adolescenti rivolgono oggi al mondo adulto. Ma spesso senza ricevere risposta. Il web, che per i nativi digitali è ambiente di vita più che di passaggio, può trasformarsi in una trappola silenziosa: parole, emoji e meme diventano armi, e il confine tra scherzo e violenza si fa sottile, mobile, pericoloso.

L’app è composta da due ambienti . Il primo è una piattaforma di messaggistica usata dagli studenti, con nickname, avatar e interfaccia familiare. Il secondo è un cruscotto dedicato ai docenti, che ricevono in tempo reale il grado di esposizione al rischio della loro classe, in forma aggregata e anonima. In caso di rischio medio-alto, l’applicazione fornisce suggerimenti per l’intervento didattico ; se il rischio è elevato, può essere attivata direttamente la task force di Fondazione Carolina .

Il risultato è un indice numerico, da 0 a 10 , che suddivide il rischio in quattro fasce: bassa, media, medio-alta e alta. «NetGuardian – spiega il professor Gian Piero Turchi , responsabile scientifico del progetto – non lavora con categorie fisse di bullo o vittima. Perché non esistono. Esistono solo interazioni più o meno orientate alla salute della comunità scolastica».

I risultati della sperimentazione

Tra dicembre e maggio scorsi, NetGuardian è stata testata in 18 classi di scuole secondarie di primo e secondo grado tra Lombardia e Piemonte, coinvolgendo 263 studenti tra i 13 e i 19 anni. Gli studenti hanno chattato su una piattaforma simulata, interagendo anche con un profilo “ombra” creato per testare le reazioni a situazioni di rischio variabile. Poi, a ciascuno di loro è stato chiesto di valutare il livello di pericolo percepito.

Il 70% non ha riconosciuto di trovarsi in una situazione rischiosa. Solo il 30% ha segnalato una percezione del rischio, e quasi esclusivamente quando il contenuto era chiaramente aggressivo o lesivo. «L’esperienza diretta non basta» spiega Turchi. «Il dato più grave è che anche chi ha subito o praticato cyberbullismo in passato non sviluppa una maggiore capacità di riconoscimento. Ciò che manca non è la conoscenza dei fenomeni, ma la consapevolezza relazionale».

Anche il linguaggio gergale non ha inciso sul livello di rischio. «Slang, trappole verbali, modi di dire forti» chiarisce Zoppi «non sono di per sé pericolosi. Lo diventano quando si innestano su relazioni asimmetriche, reiterate, svalutanti. È lì che l’algoritmo interviene, restituendo un dato oggettivo».

I numeri sono impietosi: solo il 3% degli studenti coinvolti avrebbe contattato un esperto; il 9% non saprebbe a chi rivolgersi; il 31% cercherebbe aiuto in famiglia. Ma ben il 30,9% dei ragazzi coinvolti in chat ad alto rischio non sentiva il bisogno di chiamare nessuno, perché «si trattava solo di bravate tra amici».