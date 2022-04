Quando la solidarietà è “un vizio” di famiglia

«SOS Milano è composta da 8 squadre che si alternano ogni 8 giorni dalle ore 18.30 alle 7.00 del giorno successivo per 365 giorni all’anno. Il sabato, la domenica e i festivi le squadre si alternano per garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza 24/24h. Oltre alle 8 squadre c’è una squadra di volontari diurni che supporta, insieme al personale dipendente di SOS Milano, tutte le attività negli orario diurni feriali dalle ore 7.00 alle ore 18.30. Ogni volontario, che sceglie di prestare servizio a bordo dei mezzi di emergenza, viene assegnato ad una delle 8 squadre».

Che soddisfazione dà aiutare gli altri?

«Noi facciamo un tipo di volontariato particolare: entriamo in casa delle persone improvvisamente e in un momento di estrema vulnerabilità. Questo spesso ti porta a contatto con paure, intimità, fragilità, litigi e difficoltà che normalmente una persona non ha il piacere di condividere con gli altri. Sai che in quel momento le persone si affidano completamente e questo ti da una responsabilità molto grande. Sapere di poter dare il massimo, a volte anche in termini di sopravvivenza, è la soddisfazione più grande. I “grazie” però fanno sempre piacere».

Per i 100 anni del Trotter avete deciso di regalare questo servizio alla scuola sapendo che i soldi destinati al servizio appunto andranno ai bambini e alle bambine per le attività. Perché?

«SOS Milano è una organizzazione di volontariato nata per portare aiuto dove serve e per diffondere la cultura del soccorso: sostenere le attività dei bambini, che sono il nostro futuro, è per noi fonte di grande orgoglio».

Papà Paolo, come “si educa” al volontariato?

«Le dinamiche sociali ci hanno forse disabituato ad aiutare volontariamente e gratuitamente chi ha bisogno. Le grandi risorse che si donano agli altri in SOS Milano sono il tempo, l’impegno e una grande motivazione: tutte e tre devono necessariamente coesistere sempre. Sarebbe bello poter dedicare già dalle scuole elementari alcuni momenti di sensibilizzazione perché aiutare gli altri è prima di tutto una crescita personale».

Stefano, che modello è per te papà?

«SOS Milano è un grande collante tra me e papà: quando siamo parte dello stesso equipaggio si instaura una fiducia diversa e più profonda di quella che normalmente c’è tra padre e figlio. Papà è un vulcano sempre pronto a mettersi in gioco con grande umiltà e impegno che sono gli stessi valori che vorrei trasmettere al mio figlio Nicolò di 6 anni che è già grande appassionato di ambulanze».