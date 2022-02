Quaresima: al via la solidarietà alimentare in Puglia

Una Quaresima all’insegna della solidarietà. È la proposta della diocesi di Nardò-Gallipoli, in Puglia, che – tramite la Caritas locale, in collaborazione con Fondazione “Fare Oggi” e Progetto Opera Seme – ha concretizzato l’iniziativa del GAL “Pescato d’Arneo”. L’obiettivo è duplice: dare voce ai bisogni del settore della pesca locale in questa particolare fase di difficoltà legata alla pandemia e, parallelamente, garantire un’azione di solidarietà destinata alle fasce più deboli delle comunità. In pratica, in base a questo accordo, le fasce meno abbienti, già beneficiarie del servizio mensa, potranno consumare pesce locale, acquistato direttamente dalle cooperative di pesca, abbattendo quindi la filiera, a garanzia di un prodotto fresco per i consumatori e di un equo compenso per gli imprenditori ittici.

«Il nostro mare è ricco di tante varietà di pesce che, grazie al sapiente lavoro dei pescatori e alla maestria degli operatori delle mense diocesane, arriverà sulle tavole anche di chi ha minori possibilità», ha spiegato monsignor Fernando Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli. Un’attenzione ribadita anche da don Giuseppe Venneri, direttore della locale Caritas diocesana: «Siamo contenti di poter coniugare la promozione del lavoro e la promozione degli ultimi», ha detto, «anche attraverso un’educazione alimentare che includa e valorizzi il pescato locale. Sarà un’ulteriore occasione per diffondere congiuntamente, Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli e GAL Terra d’Arneo, i valori dell’ecologia integrale di cui parla spesso Papa Francesco». Soddisfatto Cosimo Durante, Presidente del GAL/FLAG Terra d’Arneo, che ha promosso l’iniziativa: «Siamo fiduciosi che l’iniziativa, oltre a garantire un immediato impatto economico sul settore ittico locale e di solidarietà per le famiglie meno abbienti, costituisca anche l’occasione per valorizzare il pescato locale ed orientare le successive scelte d’acquisto».

(nella foto, la firma del protocollo)