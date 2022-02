Quattro chiacchiere su Instagram con Telefono Rosa

Un salotto digitale dove ogni due settimane la Presidente, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli,

incontrerà un ospite. Si tratta di una chiacchierata della durata di mezz’ora che ogni volta presenterà

una tematica legata all’impegno del Telefono Rosa e, ovviamente, all’ospite che sarà invitato nel

salotto digitale. Gli ospiti saranno provenienti da ambienti diversi: cultura, sport, politica, mondo

dello spettacolo e del giornalismo. Questo permetterà di coinvolgere di volta in volta un pubblico

più ampio, senza rendere la diretta settoriale e vicina ad un solo target.

Attualmente il canale Instagram è un potente mezzo di diffusione, utilizzato non solo dai giovaniamanti deisocial, ma anche da aziende e comuni cittadini che vogliono promuovere la propria realtà o solo restare informati. Per questo è importantissimo per la nostra Associazione essere presente e utilizzare questo canale per fornire spunti di riflessione, trattare temi di cui spesso poco si parla e sostenere le donne che hanno bisogno del nostro supporto.

case rifugio e una casa di semi-autonomia offrendo gratuitamente: consulenza legale e psicologica,assistenza ai minori e alla genitorialità, gruppi di auto-aiuto, accoglienza e supporto a donne vittimedi violenza e stalking.

La diretta si svolgerà sul profilo ufficiale del Telefono Rosa ogni mercoledì alle ore 15, durata 30

minuti. Mercoledì l'ospite sarà Francesco Anfossi, caporedattore di Famiglia Cristiana e coordinatore

del sito on line, chiamato a dialogare sul tema "giornalismo e giornalismo on line"