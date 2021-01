Quei bambini nelle foto di Leonardo Sciascia

Pochi lo sanno, ma Leonardo Sciascia, di cui oggi ricorre il centenario dalla nascita, è stato anche un ottimo fotografo: l’acribia tipica dei suoi scritti nella descrizione di ambienti e fatti la ritroviamo negli scatti realizzati al principio degli anni '50 del secolo scorso. Ventisette istantanee, mai rese pubbliche fino ad ora, sono le protagoniste della mostra allestita presso la sede della Fondazione Leonardo Sciascia a Racalmuto, il paese natale dello scrittore. Due ciclisti, una donna ammantata di nero, ragazzini cresciuti troppo rapidamente immersi nella polvere, abitazioni quasi scavate nella roccia sono alcuni dei soggetti che fissano impressioni di una Sicilia in piena rinascita dopo il secondo conflitto mondiale.

La mostra, curata dal nipote dello scrittore Fabrizio Catalano, che coordina tutte le iniziative legate al centenario, era stata inaugurata lo scorso autunno. Attualmente chiusa a causa dell’emergenza sanitaria, riaprirà non appena le condizioni lo consentiranno.

Ma le celebrazioni non si fermano qui: proprio l’8 gennaio 2021, a partire dalle ore 19, sui canali facebook e youtube della Fondazione Leonardo Sciascia, sarà trasmessa in diretta una tavola rotonda che vedrà coinvolti alcuni degli studiosi che più assiduamente si sono occupati della sua opera: Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione, Matteo Collura, autore della prima biografia dello scrittore, Il maestro di Regalpetra, Valter Vecellio, Luis Luque Toro, Camilla Maria Cederna, Nino De Vita, Lavinia Spalanca, Ettore Catalano, Rosario Castelli e Paolo Squillacioti, che ha curato per la Adelphi la riedizione delle opere complete di Sciascia. A introdurre l'evento saranno il sindaco e l'assessore alla cultura di Racalmuto, Vincenzo Maniglia e Enzo Sardo, e il regista Fabrizio Catalano.

In più, alla mostra dedicata alle foto di Sciascia ne seguirà nei prossimi mesi un'altra con le foto di scena realizzate da Enrico Appetito sul set del film Il giorno della civetta. Questa seconda mostra, già presentata nel 2018 all'Auditorium, si tramuterà in sorta di esposizione itinerante, con foto e gigantografie distribuite su tutto il territorio di Racalmuto. La Cineteca Nazionale, d'altra parte, ha già messo in cantiere il restauro del film diretto da Damiano Damiani nel 1968.

La Fondazione Sciascia intende infine dare nuova vita al proprio sito internet e alle pagine facebook, instagram e youtube attraverso alcuni appuntamenti costanti: uno di questi sarà “3 minuti con Leonardo Sciascia”, rubrica in cui artisti e intellettuali, italiani e non, racconteranno il loro rapporto con l'autore di Racalmuto: la protagonista della prima puntata sarà Nuntawan Chanprasert, traduttrice in thailandese di Una storia semplice e Il giorno della civetta.

Numerose pubblicazioni dedicate allo scrittore racalmutese appariranno nelle prossime settimane. Tra queste, Il tenace concetto (Rogas Edizioni), scritto a sei mani da Fabrizio Catalano, Alfonso Amendola ed Ercole Giap Parini, che prova a rileggere l'attualità alla luce della lezione etica di Sciascia.