Quella valigia simbolo dell'esodo istriano

Durante l’esodo che portò nel dopoguerra 350 mila italiani a lasciare la neonata Jugoslavia, un fotografo decise di scattare il 6 luglio 1946 a Pola una foto, divenuta simbolica: mise in posa una bambina con in mano una valigia con la scritta “esule giuliana”. Quella bambina era Egea Haffner, aveva 5 anni e, dopo la scomparsa del padre Kurt, prelevato dai titini e mai più tornato a casa, partì con nonna e zii alla volta di Bolzano, mentre la mamma Ersilia, che non si era mai sentita accettata dalla famiglia del marito, scelse di rifarsi una vita in Sardegna. Egea Haffner, con la scrittrice Gigliola Alvisi, ha ricostruito la sua vicenda di esule nel libro La bambina con la valigia (Piemme) ed è impegnata a tenere viva la memoria di quello che accadde, sia alle vittime dei partigiani titini sia agli esuli istriani.

Nel giorno del ricordo delle vittime delle foibe (10 febbraio), istituito nel 2004 dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Rai Uno ha trasmesso il film La bambina con la valigia tratto dall’omonimo romanzo. Nella memoria di chi racconta si riflette il dramma di tutte le vittime, dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra. Con quella celebre fotografia, riemerse dal cassetto dei ricordi nel 1997, Egea Haffner, che oggi ha 84 anni, è diventata testimone di tutti coloro che furono costretti a lasciare la propria terra. Nel film, diretto da Gianluca Mazzella, nel ruolo della mamma c'è Claudia Vismara e in quello della nonna Maria Sandra Ceccarelli.