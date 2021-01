Raoul Bova nei panni di Armani e altre curiosità sulla serie Made in Italy

Made in Italy va in onda da mercoledì 13 gennaio su Canale 5, con quattro appuntamenti in prima serata: la serie tv racconta la nascita della grande moda italiana, a Milano negli anni Settanta, attraverso gli occhi di Irene, una giovane ragazza capace e ambiziosa. Le puntate sono disponibili anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.

Ecco la trama del primo episodio:

Milano, 1974. Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni, fidanzata da anni con Luigi, che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal Sud, ha potuto frequentare la facoltà di Storia dell’arte all’Università. Arrivata ormai all’ultimo esame, dopo una discussione con il professore rifiuta il voto che le avrebbe permesso di laurearsi e per non gravare più sulla famiglia decide di mantenersi trovando un lavoro. Riesce quindi ad ottenere un posto di assistente redattrice nella prestigiosa rivista di moda Appeal, ma così facendo si scontra con il padre, che avrebbe preferito che lei si concentrasse sugli studi.

Il mondo della moda, stravagante e ricco di stimoli, affascina da subito Irene, che stringe amicizia con l’altra giovane assistente, la disinibita Monica, e viene “adottata” dalla pur severa Rita, la redattrice senior, anticonformista e sempre in polemica con Nava, il vicedirettore, attento solo all’aspetto economico. Quello che Rita vorrebbe portare dentro Appeal è uno sguardo nuovo, attento a quello che sta accadendo alla moda milanese di quegli anni: siamo infatti nel pieno di una vera e propria rivoluzione che, grazie al talento e alla visione imprenditoriale di un gruppo di straordinari stilisti, sta portando la moda italiana a competere con quella francese.

IL CAST

La protagonista Irene Mastrangelo è interpretata da Greta Ferro, Margherita Buy veste i panni della sua caporedattrice Rita Pasini e Fiammetta Cicogna è la sua collega alla rivista, Monica Massimello. Tantissimi gli attori di prim'ordine nel cast, a completare i volti e i protagonisti di quel periodo: Marco Bocci, Andrea Bosca, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Erica del Bianco, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Giulia Manzini, Nicoletta Romanoff, Enrico Lo Verso, Eva Riccobono e tantissimi altri. Ma non solo: Made In Italy vede anche la partecipazione di Raoul Bova nel ruolo di Giorgio Armani, di Stefania Rocca in quello di Krizia e Claudia Pandolfi in quello di Rosita Missoni.

COSTUMI E LOCATION

Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi offrendo per le riprese preziosi abiti e accessori. Made in Italy, oltre a Milano che rappresenta il set principale, è stata girata anche a New York e in Marocco.