«Un bel regalo di Natale agli anziani? Occhiali e visiera»

«Lancio un appello al Governo, che tanta attenzione ha dedicato a monopattini e banchi a rotelle, regali a Natale a tutti gli anziani un paio di occhiali protettivi o una visiera». È la preghiera di Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis 118, che ripete: «In troppi protocolli è stata trascurata una significativa porta d’ingresso del Sars-CoV-2: gli occhi. La scienza, con numerosi studi a livello internazionale, ha documentato chi il ricettore Ace, da cui passa il Sars-CoV-2, è ampiamente distribuito sulla cornea e nella congiuntiva. Il proteggere naso e bocca con le mascherine, che è principio teoricamente ineccepibile, se si ignora il rischio degli occhi non basta. Anche perché l’assunto teorico della distanza di un metro, corretto di per sé, si è schiantato contro il muro della realtà, sui mezzi pubblici e in tante situazioni della quotidianità in cui la distanza non si riesce a rispettare».

Sta dicendo che, obbligo o non obbligo, lei consiglierebbe alle persone di usare occhiali e visiere? «Sì, ogni volta che si rischia di finire in posti che comportano un certo grado di affollamento: nei supermercati, nelle scuole, in fila e in ogni situazione in cui si deve restare a lungo in una stanza con altri». Occhiali protettivi, che si possono mettere anche sopra gli occhiali da vista, e visiere costano pochi euro: «E a differenza delle mascherine non sono usa e getta, ma si sanificano dopo l’uso con una soluzione idroalcolica che si trova in farmacia. Se facciamo questo, senza attendere obblighi, abbiamo speranza di convivere con questo virus molto contagioso fino all’arrivo di un vaccino su larga scala, diversamente passeremo da un confinamento all’altro, perché, appena riapriamo, il contagio riparte. Lo dico per esperienza, mi sono contagiato, stando in prima linea basta un attimo di stanchezza. Credo sia accaduto quando mi son distratto e ho alzato la visiera parlando con una persona positiva».