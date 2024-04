Regolamento al femminile dell'Università di Trento e "maschile sovraesteso", di che cosa stiamo parlando

A giudicare dal comunicato - il regolamento suddetto non è ancora stato pubblicato – ci sarebbe stato anche qualche travisamento, che fa pensare che non sia del tutto chiaro a chi lo ha steso e a chi lo ha approvato che cosa si intende in linguistica con “maschile non marcato”.

Un comunicato sul sito dell’Università di Trento annuncia che il nuovo regolamento di Ateneo approvato il 28 marzo scorso è scritto tutto al femminile, indipendentemente dal fatto che le persone che vi si designano nei ruoli e nelle cariche siano uomini o donne. Il caso ovviamente fa discutere, anche perché comporta una non piccola forzatura della norma e dell’uso dell’italiano. Lo si fa in polemica con il “maschile non marcato” o “sovraesteso”: un uso consolidato che, non senza qualche malinteso, è recentemente entrato nel mirino di chi sostiene il bisogno di un linguaggio più inclusivo .

Lo si fa per economia: sarebbe molto lungo e macchinoso, se dovessimo dire ogni volta: «i banchi e le sedie nella mia classe sono tutti e tutte colorati e colorate». Nessuno riuscirebbe a proseguire così per un discorso intero, dopo un po’ di concordanze facilmente si perderebbe il filo.

Quando dobbiamo riunire in un plurale più soggetti di genere diverso, magari concordandovi un aggettivo o un participio, in italiano, usiamo il maschile cosiddetto “non marcato” o “sovraesteso” . Eccone alcuni esempi: « I banchi e le sedie nella mia classe sono tutti colorati ”. E ancora: “Ho due cugini miei coetanei, un fratello e una sorella già adulti e due sorelle più piccole di me». «I miei amici Mario e Chiara sono belle persone». Casi diversi che rendono l’idea delle differenze quando i soggetti sono di generi diversi.

La stessa ragione che da sempre, giustifica linguisticamente la prassi del maschile sovraesteso o “non marcato”, che però, va precisato, per i linguisti è valido solo al plurale. La lingua prevede che si dica: «Marco e Carla sono biondi» includendo entrambi nel maschile plurale “biondi”, ma non ammette il singolare: «Carla è castano». Quest’ultimo non è un esempio di maschile non marcato, ma solo un errore di concordanza. Perciò quando il regolamento di Trento opta per «Una bozza declinata su un unico genere». E sceglie «quello femminile» indiscriminatamente, va al di là delle intenzioni della propria provocatoria adozione di un presunto «femminile sovraesteso», ogni volta che designa al femminile la carica ricoperta da un uomo al singolare.

Non a caso l’economicità è esattamente la spiegazione che dà il rettore Flavio Deflorian, dell’Università di Trento, a proposito del controverso regolamento: «Nella stesura del nuovo Regolamento », si legge nel comunicato dell’Università, «abbiamo notato che accordarsi alle linee guida sul linguaggio rispettoso avrebbe appesantito molto tutto il documento. In vari passaggi infatti si sarebbe dovuto specificare i termini sia al femminile, sia al maschile».

Finché resta una provocazione – dare un segnale di attenzione una tantum come atto simbolico – ci sta, ma sarebbe una strada rischiosa se si pensasse di applicarla sempre. Provocazione per provocazione ci si potrebbe chiedere: che cosa accadrebbe, in un Tar, se dopo aver violato un punto del Regolamento un uomo impugnasse la sanzione, dicendo di non aver compreso che il regolamento lo includeva parlando della sua carica solo al femminile? Basterebbe aver premesso, in barba alle regole e all’uso della lingua corrente, in un comma che: «I termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone» per fugare l’incomprensione?

Anche volendo aderire alla provocazione, la faccenda linguisticamente non è semplice: non basterebbe, neanche volendo, sostituire il maschile sovraesteso con un femminile sovraesteso per cambiare le regole. Ammesso che si riuscisse, resterebbe un problema non piccolo di comunicazione. Se dico: «Stasera indosserò pantaloni e scarpe nuovi», significa che entrambi i capi d’abbigliamento sono appena usciti dal negozio; se dico: «Indosserò pantaloni e scarpe nuove», sono nuove solo le scarpe. Cambiare arbitrariamente questo meccanismo significa pregiudicare la comprensibilità e la comunicazione , ossia terremotare la finalità di una lingua piegandola ad altri scopi.

UN EQUIVOCO DI FONDO

L’ostilità nei confronti del maschile “non marcato” parte dal presupposto che vi sia una sovrapponibilità tra il genere in senso linguistico e il genere in senso sociale, e che il “maschile non marcato” finisca per “nascondere” la componente femminile discriminandola, ma le cose non stanno esattamente in questi termini. In italiano, tanto per cominciare, hanno un genere anche le parole che designano oggetti inanimati, e il rapporto tra “significante” (la sequenza di lettere che compone una parola) e il “significato” (l’oggetto/soggetto che quella parola designa) è tranne che in pochissimi casi puramente convenzionale.

Non solo, quanto alle persone, non è impossibile che una parola di genere femminile designi una figura maschile e viceversa: “guardia” è un sostantivo femminile, ma designa tanto un maschio quanto una femmina e quando non c’erano donne in quel ruolo designava solo maschi restando parola femminile. “Persona” e “individuo”, pressoché sinonimi, sono rispettivamente un femminile e un maschile dal punto di vista grammaticale, ma nel significato sono neutre, indicano ogni essere umano senza distinzione alcuna. “Soprano”, “mezzosoprano”, “contralto” sono, invece, sostantivi grammaticalmente maschili che designano soltanto voci femminili o bianche.