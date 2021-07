«Restituiamo ai nostri bambini ciò che la pandemia gli ha tolto»

Una domanda che Pepita Onlus, con i suoi educatori attivi in tutta Italia, si è posta non appena le limitazioni, le restrizioni e i confinamenti cominciavano ad allentare la presa. «Abbiamo capito che alla primavera climatica doveva corrispondere un risorgimento educativo , capace di rimettere al centro dell’educazione quei diritti fondamentali che in questo lungo inverno pandemico abbiamo, non senza colpe, mandato in letargo». Ivano Zoppi , presidente di Pepita, riassume così le difficolta di una Onlus impegnata da oltre 15 anni nelle scuole, negli oratori, nello sport e nei centri estivi.

«Internet ci ha permesso di proseguire la nostra attività - spiega Zoppi - ma è come se i nostri educatori e i nostri animatori fossero stati seduti a lungo e adesso, prima di tornare a correre, dovessero riabituarsi a camminare». Perché educare non è come andare in bicicletta, ma è un’esercizio quotidiano, che passa dalla pratica, dall’esperienza e dall’ascolto dei ragazzi, ognuno diverso da sé. «Da questa riflessione, condivisa all’interno della nostra famiglia, abbiamo realizzato il manifesto dei diritti ritrovati. Uno strumento - continua il responsabile di Pepita - che rappresenta una seconda opportunità per i genitori e, più in generale, per tutti gli adulti con responsabilità educative: riconsegnare ai nostri figli quello che il virus ha loro negato e che, con la complicità di noi adulti, hanno certato su google, nei social e nei videogame online, con tutti i rischi e gli effetti che possiamo immaginare».

Un manifesto per fare pace con il mondo reale, che a fine giornata ci sorprenda a sorridere davanti a una pila di vestiti da lavare e a qualche ginocchio sbucciato. «Ringrazio l’amico Roberto Lipari (testimonial della campagna, ndr)- conclude Ivano Zoppi - per averci ricordato, con grazia e ironia, che la magia della vita vissuta rappresenta la strada maestra nel percorso di crescita di ogni essere umano».

Sul numero di Famiglia Cristiana in edicola da giovedì 8 luglio un approfondimento della campagna di Pepita Onlus e i consigli della psicoterapeuta Cinzia Chiesa per far sì che i nostri bambini tornino a sognare, autrice del libro San Paolo “Sognare con i bambini. Ascoltanfo i bisogni di questo tempo”.