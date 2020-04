Restrizioni e spostamenti, che cosa si può e non si può fare a Pasqua e "pasquetta"

Per senso di responsabilità o per legge non abbiamo alternative: Pasqua con i tuoi ma soltanto conviventi nella casa in cui le misure di contenimento ti hanno raggiunto e fermato.

Pasqua e lunedì dell’Angelo non cambiano il regime di misure cui siamo tutti sottoposti per contenere la diffusione del covid 19. Sugli spostamenti valgono le regole in vigore fin qui: zero spostamenti se non giustificati da urgenza, necessità, salute, lavoro all’interno e all’esterno del Comune in cui ci si trova. Questo significa che rimane vietato, salvo le giustificazioni di cui sopra, raggiungere le seconde case o case di vacanza. Molte Regioni hanno anche optato per la chiusura totale dei supermercati a Pasqua e "pasquetta", venendo incontro alle richieste dei sindacati che tutelano il personale della grande distribuzione e in modo da evitare che la spesa diventi una "scusa" per un giro festivo fuori programma. Restano aperte le farmacie secondo il turno.

Campania e Sicilia, a differenza di altre Regioni, hanno optato per la vietare a ristoranti e pasticcerie anche la consegna a domicilio per Pasqua e lunedì dell'Angelo.

La precisazione è contenuta nella circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti in cui si chiede di aumentare la vigilanza sia all’interno dei Comuni sia sulle strade e autostrade. Il timore, si presume, è che la Pasqua, con il bel tempo, diventi l’occasione per allentare psicologicamente le misure di contenimento dell’epidemia e per tentare brevi o lunghe fughe verso le gite fuoriporta e verso le località di villeggiatura. Non si può e non si deve.

I controlli aumentano e con essi il rischio per chi sgarra di multe salate. Le misure attualmente in vigore restano tali fino al 13 aprile e saranno a breve, con pochi aggiornamenti di cui renderemo conto, estese fino al 3 maggio. Le restrizioni ovviamente continuano a valere anche per le celebrazioni liturgiche della settimana Santa che continuano ad avere luogo a porte chiuse, senza fedeli, mentre le processioni sono sospese.