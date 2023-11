Riccardo Cucchi: "Ai bambini dico: non lasciate che vi portino via il pallone"

Dopo una vita a raccontare le partite alla radio, il passo compassato di chi non può e non deve lasciarsi andare per rispetto di tutte le fedi calcistiche, tenuto all'obiettività per dovere, Riccardo Cucchi è tornato da dov'era partito bambino, nella curva della Lazio, affezionato ai rimbalzi poetici di Borges: "Ovunque ci sia un bambino che prende a calci qualcosa per strada, comincia la storia del calcio" e aggrappato all'ottimismo della volontà, tanto da intolare un libro Un altro calcio è ancora possibile (People), nel 2023 delle scommesse dei petrodollari sauditi.

All’inizio e alla fine del libro compare la figura di don Vincenzo. Che cosa ha fatto per meritarsi un posto importante nel libro di un non credente?

«Ha capito che noi bambini volevamo semplicemente divertirci e giocare con il sorriso anche magari quando si accendevano le risse sul campo dell’oratorio. È la grande differenza tra la mia generazione che giocava in strada e all’oratorio e quella di oggi che gioca alle scuole calcio: per noi il pallone era puro divertimento, nessuno ci rimproverava se ci tenevamo la palla e tentavamo un dribbling, questo suscitava la creatività, la fantasia di correre verso il nostro obiettivo, che era naturalmente il gol: adesso non avviene più. Nelle scuole calcio ci sono troppe pressioni, è vero, danno la possibilità di calpestare campi in erba cosa che a noi era impedita, ma si è troppo legati fin da piccoli al calcio tattico. Credo che sia questa una delle ragioni per cui si sono perse generazioni di talenti. Gli ultimi che abbiamo celebrato: Totti, Del Piero, Vialli nascevano in oratorio chissà che non c’entri il fatto che non si giochi più così liberamente negli oratori e in strada con il fatto che alle nostre latitudini si fatichi a trovare piedi buoni».

Siamo vicini alla giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell'adolescenza (20 novembre). Tra i diritti dei bambini c’è quello al gioco. Quanto è frustrato nelle nostre città?

«Di recente, a Roma, in uno spiazzo tra le case in cui sentivo i bambini vocianti giocanti giocare, ho visto un cartello tristissimo: “In questo spazio è severamente vietato giocare a pallone”. Che cosa vogliamo per i nostri bambini? Che giochino solo, sotto la nostra illusione di controllo, davanti a uno schermo, in cui possono trovare cose più grandi di loro? Rischierebbero meno se giocassero come noi in cortile, anche a costo di rompere qualche vetro e di fronteggiare la minaccia del signore che scendeva con lo spillone per bucarci il pallone. Penso che quel cortile sia tuttora più sicuro di un Pc che può portare su strade pericolosissime, stando dentro casa. Il divieto di gioco dice che le nostre città hanno perso l’anima, sono sotto il dominio delle macchine: io preferivo sentire le voci dei ragazzini, a costo di rovinarmi la pennichella».

Il libro è anche una denuncia dei mali del calcio. Che messaggio dà ai bambini il calcio dei grandi?

«Un messaggio triste: quello della prevalenza dei soldi. Il calcio è un’industria che non produce caramelle ma passione, il rischio è che venga seppellita sotto una montagna di denaro. È un’impresa che consuma soldi che invece di pensare a come correggere il tiro per non giocare in deficit, diventa sempre più vorace. In questo modo dimentica i sentimenti, ma mi pare miope: il rischio è che nel disamore finisca anche il business: se il pubblico del calcio si stancasse di essere solo un cliente di non esserne più considerato il cuore, lascerebbe sia gli abbonamenti Tv sia gli stadi».