Riconosciuto il 71° miracolo di Lourdes, il primo per un fedele inglese

Riconosciuto ufficialmente il 71° miracolo avvenuto a Lourdes. L’annuncio arriva dall’ardiciocesi di Liverpool, con una lettera diramata l’8 dicembre, festa della’Immacolata, e firmata dall’arcivescovo Malcom McMahon. La guarigione istantanea e prodigiosa avvenne infatti più di un secolo fa, nel 1923, su un fedele dell’arcidiocesi inglese, John Traynor. Ma perché proprio ora questo riconoscimento?

«Nell'agosto 1993», ha spiegato monsignor McMahon, «un articolo in prima pagina del Catholic Pictorial apparve sotto il titolo: “Il nostro uomo è un miracolo?”. Si trattava di un riferimento alla guarigione di John (Jack) Traynor a Lourdes nel 1923 e alla possibilità che questa guarigione potesse essere ufficialmente dichiarata miracolosa. L'articolo aggiungeva che “da quando il veterano della Prima Guerra Mondiale è stato guarito istantaneamente e drammaticamente durante il primo pellegrinaggio arcidiocesano al santuario di Nostra Signora di Lourdes... molti hanno creduto indiscutibilmente che l'evento fosse miracoloso”. L'arcivescovo Derek Worlock aggiungeva: “Non c'è dubbio che la gente di Liverpool creda che Jack Traynor sia stato guarito miracolosamente, e personalmente non esiterei a dichiarare la guarigione un miracolo se le condizioni fossero soddisfatte correttamente».

Nonostante la convinzione popolare a Liverpool che la guarigione di John Traynor, dall'epilessia, dalla paralisi del braccio destro e dalla paraplegia, fosse miracolosa, non c'era mai stata una dichiarazione ecclesiastica ufficiale in tal senso. Purtroppo, il tentativo del 1993 di riconsiderare il caso Traynor fallì, come i precedenti, perché si ritenne che non ci fossero prove contemporanee sufficienti per stabilire che la guarigione non era attribuile a interventi medici o non potesse essere spiegata secondo la scienza medica. In occasione del nostro pellegrinaggio del centenario a Lourdes nel 2023, l'attuale presidente dell'Ufficio delle Constatazioni Mediche di Lourdes (BdCM), il dottor Alessandro de Franciscis, ha chiesto al dottor Kieran Moriarty, membro inglese del Comitato Medico Internazionale di Lourdes, di condurre una revisione del dossier di John Traynor conservato negli archivi di Lourdes. Il dottor Moriarty ha individuato un rimando, nel fascicolo, a una relazione del dottor Vallet, l'allora presidente in carica del BdCM, che era stata pubblicata sul Journal de la Grotte nel dicembre 1926. Il dottor Vallet aveva visitato John Traynor nel luglio 1926, insieme ai tre medici (i dottori Azurdia, Finn e Marley) che avevano esaminato John Traynor a Lourdes nel 1923, sia prima che dopo la sua guarigione. Il suo rapporto concludeva che «riconosciamo e proclamiamo, insieme ai nostri Confratelli, che la dinamica di questa prodigiosa guarigione è assolutamente al di fuori e al di sopra delle forze della natura».

Il rapporto del dottor Vallet, pubblicato in francese, non sembra essere mai stato inviato a Liverpool, e in effetti nessuna potenziale guarigione miracolosa fu mai comunicata da Lourdes ai vescovi diocesani tra il 1913 e il 1946.

Il dottor Moriarty ha continuato le sue ricerche nei nostri archivi arcivescovili e altrove, raccogliendo un ampio dossier di prove, in particolare prove mediche contemporanee, relative alla guarigione di John Traynor. Questo dossier ci è stato inviato da monsignor Jean-Marc Micas, vescovo di Tarbes e Lourdes, durante l'estate. Era chiaro che c'erano prove mediche sufficienti per riconsiderare la possibilità che la guarigione di John Traynor potesse essere dichiarata miracolosa. Di conseguenza, ho convocato una commissione canonica diocesana per esaminare il caso. Questa commissione si è riunita a Liverpool il 29 novembre, con la presenza come testimoni del dottor Moriarty e del dottor de Franciscis. Considerato il peso delle prove mediche, la testimonianza di fede di John Traynor e la sua devozione alla Madonna, è con grande gioia che dichiaro che la guarigione di John Traynor, da molteplici e gravi condizioni mediche, deve essere riconosciuta come un miracolo operato dalla potenza di Dio per intercessione di Nostra Signora di Lourdes. Spero che nel febbraio 2025, durante l'Anno giubilare, si tenga una celebrazione appropriata nella Cattedrale metropolitana per segnare questo momento significativo nella storia della nostra arcidiocesi, aiutandoci tutti a rispondere alla chiamata giubilare a essere “pellegrini della speranza”».