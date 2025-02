Roma ospiterà il XXVI Congresso Mariologico Mariano: fede, cultura e arte in dialogo

Si svolgerà a Roma dal 3 al 7 settembre 2025 il XXVI Congresso Mariologico Mariano Internazionale. L’appuntamento è organizzato, con cadenza quadriennale, dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI), per riunire i cultori di mariologia a livello internazionale condividendo spunti, intuizioni, idee e approfondimenti in un mutamento d’epoca che trasforma «velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza» (papa Francesco, Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2019). Tali congressi «sono una chiara testimonianza di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace» (Papa Francesco, Messaggio in occasione della XXIV Solenne seduta pubblica delle Pontificie Accademie, 4 dicembre 2019). I lavori si svolgeranno presso l’Auditorium Antonianum in Viale Manzoni, 1 a Roma e il programma del congresso, in via di definizione, verrà diffuso prossimamente.

In vista dell’evento, la PAMI ha lanciato il Premio Mariano Internazionale Maria via di pace tra le culture, destinato ad artisti visivi (pittori, scultori, fotografi e altri creatori visivi che esplorino, attraverso le loro opere, la bellezza e la profondità del messaggio mariano) e musicisti (compositori e interpreti che, con composizioni o performance, esprimano la devozione mariana combinando tradizione e innovazione). I premi per Arte figurativa e Musica (che, per i primi classificati, consistono in una medaglia e in un contributo di mille euro per favorirne l’attività artistica) insieme alle Menzioni speciali saranno consegnati il 6 settembre 2025 a margine del Congresso Mariologico Mariano Internazionale. I bandi del Premio, sostenuto dalla Federazione italiana degli enti di formazione - FederFormazione, sono pubblicati sul sito www.pami.info. La partecipazione è gratuita e consentita sino al 12 giugno 2025. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis, all’indirizzo email: premiomariano@gmail.com.

nella foto, il congresso del 2012