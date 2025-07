Rossella Brescia: «È l’amore l’arma più potente»

«Voleva farsi suora». È la prima cosa – o, comunque, una delle prime curiosità – che Google associa al nome di Rossella Brescia, quasi che lo stesso motore di ricerca si stranisca per il piccolo paradosso: lei, “la ballerina di Amici” (per tutti resta ancora tale), la spassosa speaker di RDS che fa imitazioni esilaranti (mai sentito la sua Sophia Loren?), l’attrice, doppiatrice ma anche conduttrice tv, da piccola sognava di prendere i voti.

Non esattamente l’iter canonico di un’artista...

In realtà, dietro a questo singolare abbrivio si nasconde molto di più: c’è una Bellezza che ha intrecciato – e intreccia tuttora – due mondi apparentemente lontanissimi; una zia e delle suore così affascinanti nel loro carisma da trasformare in qualcosa di magico persino la visita a un cimitero, e l’abbraccio di un Dio che non ti abbandona mai.

Quel desiderio di bambina altro non è che lo slancio di chi, davanti a qualcosa di vero e viscerale, tende le mani e dice: «Lo vorrei anch’io».

Alla fine, di fatto, è andata proprio così. Pur non essendosi fatta suora («Crescendo ho capito che la mia strada era un’altra»), Rossella Brescia si è tenuta stretta quel Dio dallo sguardo buono, di cui spesso sentiva parlare in casa.

«Se ho fatto tutto quello che ho fatto è proprio perché ho questa spiritualità», assicura. E aggiunge: «Il mondo dello spettacolo è tosto, ed è grazie alla fede se non ho mai perso di vista le giuste priorità».

A fine aprile ha anche presentato il Giubileo delle persone con disabilità: un bagno di folla che ha riempito di vita tutta la piazza, nonché il suo cuore….

(foto in alto: ANSA)